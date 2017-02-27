Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
8,1%
На столько в январе выросли реальные денежные доходы населения в годовом сравнении, сообщил Росстат. Прирост во многом обеспечен выплатой в 5000 руб. пенсионерам. Реальные доходы снижались три года: в 2016 г. – на 5,9%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%. Спад розничной торговли в январе оказался меньше ожиданий аналитиков – на 2,3% в годовом сравнении при консенсус-прогнозе «Интерфакса» минус 4,6%. Интерфакс, Ведомости
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров