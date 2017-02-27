Цифры. Тенденции. События

8,1%

На столько в январе выросли реальные денежные доходы населения в годовом сравнении, сообщил Росстат. Прирост во многом обеспечен выплатой в 5000 руб. пенсионерам. Реальные доходы снижались три года: в 2016 г. – на 5,9%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%. Спад розничной торговли в январе оказался меньше ожиданий аналитиков – на 2,3% в годовом сравнении при консенсус-прогнозе «Интерфакса» минус 4,6%. Интерфакс, Ведомости