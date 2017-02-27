Претензия к «Ведомостям»

На статью «Президент нашел особых людей» (№ 33 от 22.02.2017, стр. 02)

Все понятно и правильно написано. Только у меня есть претензии к «Ведомостям». Тут ведь откровенная ошибка вышла в выборе рубрики. При чем здесь демократия? Президент набирает себе команду для формирования квазиинститута с целью имитации в дальнейшем объективности и многоголосья мнений. Какая же это демократия? Больше подошла бы рубрика «Технологии». Или на худой конец «Политика». Хотя и политика тут боком проходит, поскольку политика предполагает открытую конкуренцию, а не только отчаянную подковерную борьбу. Нет, все-таки лучше «Технологии».

Виктор Шаля, Ростов-на-Дону

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