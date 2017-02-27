«Роснефть» инвестирует 1,1 трлн руб.

Капвложения «Роснефти» в 2017 г. могут составить 1,1 трлн руб., рассказал первый вице-президент по экономике и финансам «Роснефти» Павел Федоров: «Эта цифра может измениться примерно на 10% в одну и в другую сторону в зависимости от налоговых сценариев, скорости реализации большого налогового маневра, в том числе и от получения льгот по высокообводненным месторождениям». Интерфакс

РЖД размещает евробонды

РЖД размещает семилетние еврооблигации на 15 млрд руб. с купоном 8,99%, сообщил источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 9,2%, затем он был снижен до 9–9,15%. Перед закрытием книги заявок спрос на бумаги превышал 33 млрд руб. Интерфакс

Правительство не обсуждает выделение «России»

Отделение авиакомпании «Россия» от группы «Аэрофлот» на правительственном уровне не обсуждается, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, добавив, что вопрос носит «корпоративный характер». Осенью Минтранс по поручению Дворковича подготовил предложения о продаже «России» и направил их в правительство. Интерфакс