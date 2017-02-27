Менеджеры «Траста» получили приговор

Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя казначейства банка «Траст» Олега Дикусара и финансового директора банка Евгения Ромакова. Они были признаны виновными в растрате. Согласно приговору, часть фигурантов дела скрывается от следствия и до сих пор не установлена. Суд приговорил Дикусара к семи годам лишения свободы, Ромакова – к четырем годам. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. ТАСС

Слишком низкий рейтинг ВТБ

ВТБ не устраивает применяемая к нему методология Аналитического кредитного рейтингового агентства, так как оно присваивает рейтинги банку ниже, чем западные рейтинговые агентства, рассказал предправления ВТБ Андрей Костин. «Плюс у них довольно дорогие расценки. Мы выступаем за то, чтобы система была конкурентной», – отметил Костин. По его словам, России необходимо два или три рейтинговых агентства. Интерфакс

Минфин остается при деньгах

Минфин не будет вносить предложений по ограничению оплаты наличными деньгами в 2017–2018 гг., заявил министр финансов Антон Силуанов. «В этом плане [ограничения наличных платежей] надо действовать очень аккуратно. Пока никаких предложений в этой части в текущем году и следующем не будет», – сказал он. ТАСС

ВТБ хочет выйти

ВТБ рассчитывает в ближайшее время продать украинский БМ-банк, если сделка не состоится, то присоединит его к другому своему дочернему банку на Украине, сообщил предправления ВТБ Андрей Костин. «Есть четыре покупателя на БМ-банк. Если не получится, то будем присоединять к ВТБ», – заявил он. По словам Костина, интересуются приобретением БМ-банка украинские инвесторы, они сейчас проводят due diligence. Интерфакс

Единый европейский ВТБ

Переход европейских «дочек» ВТБ на единую лицензию завершится в I квартале 2018 г., заявил предправления ВТБ Андрей Костин в кулуарах инвестфорума в Сочи. Группа рассчитывает объединить «дочки» в Германии, Франции и Австрии и уже ведет переговоры с Европейским центральным банком. Штаб-квартира будет расположена во Франкфурте. ТАСС

«Росгосстрах» снизил долю в «Открытии»

«Росгосстрах» (РГС) сократил свою долю в банке «ФК Открытие», свидетельствуют материалы банка. Если в конце 2016 г. РГС напрямую принадлежало 1,17% в «ФК Открытие», то в феврале 2017 г. – уже 0,97%. Еще 2,58% принадлежит РГС через УК «Управление сбережениями». Нарастил свою долю в банке НПФ «Лукойл-гарант»: в декабре прошлого года пенсионный фонд владел 2,46% акций ФК, а в феврале 2017 г. – 2,99%. Ведомости