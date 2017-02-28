Минкомсвязи хочет создать универсальный фонд

Фонд универсальных услуг связи, в который каждый российский оператор отчисляет 1,2% выручки от услуг связи в рамках реализации программы развития цифровой экономики, может быть упразднен, поскольку для новых задач отрасли понадобится новый фонд. Об этом журналистам рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах Mobile World Congress в Барселоне. «У нас есть в отрасли целый ряд специальных сборов. Это и 1,2% платы от выручки операторов связи, это плата за частоты, это плата за право получения частот на аукционах <...> Мы считаем, это в целом пересмотреть вполне возможно, все эти специальные источники финансирования объединить и направить в единый фонд. Он должен быть обособлен <...> Давайте условно назовем этот фонд фондом развития цифровой экономики», – сказал министр. Интерфакс

Дворкович не видит нарушений со стороны менеджмента «Почты России»

Вице-премьер Аркадий Дворкович в споре о действиях «Почты России» в части выплат менеджменту, в которых Генпрокуратура обнаружила нарушения, поддерживает руководство оператора. «По той информации, которая у меня есть, реальных нарушений не было, менеджмент действовал в соответствии с ведомственными актами Министерства связи и массовых коммуникаций», – сказал Дворкович в интервью РБК ТВ. По его словам, у гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова контракт до конца июня и его замена пока не обсуждалась. Дворкович высказал мнение, что при нынешнем руководителе «Почта России» улучшила свою работу, и не исключил, что контракт Страшнова может быть продлен. Интерфакс

Инвесткомпания Баффетта увеличила вдвое пакет акций Apple с начала 2017 г.

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway увеличила более чем вдвое пакет акций Apple Inc. в период с 1 по 31 января 2017 г. В этот период Баффетт, как сообщил он в интервью CNBC, лично приобрел порядка 120 млн акций Apple. Отвечая на вопрос о том, почему он принял решение о покупке акций Apple, Баффетт сказал: «Потому что мне они нравятся!» Таким образом, в настоящее время Berkshire Hathaway владеет порядка 2,5% акций Apple. Интерфакс

Цифровизация российской экономики отстает в 10 раз

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что Россия сегодня в 10 раз отстает от развитых стран по темпам формирования цифровой экономики, которая должна внести существенный вклад в общий экономический рост. Он подчеркнул, что из всех факторов, которые подействуют на российскую экономику в ближайшие 10–15 лет самым серьезным образом, «примерно треть приходится на цифровизацию». Интерфакс