«Детский мир» тянет прочь из «Военторга»

АФК «Система» планирует переместить флагманский магазин «Детский мир» из «Военторга» в Москве на новую площадку, заявил председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков, передает ТАСС. Если компания не найдет подходящего места, «Система» построит здание сама, сказал он. Представитель «Детского мира» не смог прокомментировать это. Сейчас ритейлер в стадии подписания договора аренды в торговой галерее «Модный сезон», добавил он. Ведомости

«Эвалар» вложится в новый завод

Российская фармкомпания «Эвалар» и Тюменская область подписали соглашение об инвестиционном партнерстве, сообщила пресс-служба компании. В области будет построен технологический комплекс по производству фармсубстанций и переработке сырья стоимостью 3–4 млрд руб. «Эвалар» собирается построить логистический центр в европейской части России. Интерфакс

Oktogo.ru снял броню

Сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo прекратил работу, сообщил источник в туротрасли. «Это связано с финансовыми проблемами и большими долгами, возникшими в условиях резко ухудшившейся рыночной ситуации. Были и проблемы с менеджментом – у всех инвесторов были разные представления о том, как развивать бизнес», – рассказал он. Портал Oktogo.ru не открывается, телефон поддержки сервиса не отвечает. Ранее основатель проекта Марина Колесник разослала сотрудникам письмо, где предупредила о возможной ликвидации компании. Интерфакс