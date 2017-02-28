Еврокомиссия недовольна «Северным потоком – 2»

Приоритетом Евросоюза является соревновательный и диверсифицированный газовый рынок, заявил в Брюсселе член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете. «В этом контексте мы будем развивать различные инфраструктуры, улучшать безопасность газоснабжения, и в том же контексте не является необходимостью делать ставку на «Северный поток – 2», – отметил он. Интерфакс

Россия будет покупать иранскую нефть

Россия рассчитывает в ближайшие недели выйти на окончательные договоренности по покупке иранской нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, покупателем выступит подведомственное Минэнерго ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт». Сделка необходима, чтобы у Ирана появились «источники для закупки российских товаров, оборудования и услуг», сказал Новак. Интерфакс

«Сумма» не оценила «Трансконтейнер»

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов считает «супернеприличным» предложенную РЖД цену за принадлежащий ей контрольный пакет «Трансконтейнера». «С точки зрения EBITDA [«Трансконтейнера»], наверное, корректная оценка – 35 млрд руб. за всю компанию. Просто в последние 7–8 месяцев она чудным образом поднялась до 50 млрд руб. Даже если исходить из этой оценки, это было неприличное предложение», – отметил Магомедов. Единая позиция правительства о судьбе пакета будет выработана в течение полутора месяцев. Интерфакс

«Новатэк» может заинтересоваться Южно-Русским

«Новатэк» может быть заинтересован в приобретении доли в Южно-Русском месторождении (доказанные запасы – более 700 млрд куб. м газа) у германской Uniper, которой принадлежит 25% в месторождении, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Представитель «Новатэка» это не комментирует. Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон на телеконференции на вопрос об участии в новых месторождениях ответил, что компания рассматривает такие варианты. Интерфакс

ВТБ скоро купит долю в «Русгидро»

ВТБ и «Русгидро» урегулировали вопросы по сделке на 55 млрд руб., сообщил президент ВТБ Андрей Костин. Сделка будет подписана «на этой или следующей неделе», добавил он. «Русгидро» размещает в пользу ВТБ допэмиссию на 40 млрд руб. и продает банку квазиказначейский пакет на 15 млрд руб. Интерфакс