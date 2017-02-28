Все на борьбу с суицидом
- Ольга Чуракова
- / Ведомости
Молодая гвардия «Единой России» направила в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК), вводящие наказание за пропаганду суицида в интернете (есть у «Ведомостей»). Поправки включают изменение ст. 110 УК «Доведение до самоубийства», новую статью за склонение к самоубийству, а также административное наказание за пропаганду суицида (см. врез). Проблему детских самоубийств власти подняли после публикаций о так называемых «группах смерти» в соцсетях. Так, «Новая газета» в статье от 16 мая 2016 г. утверждала, что администраторы «групп смерти» специально доводят подростков до самоубийства.
Пропаганду суицида предлагается наказывать штрафами от 4000–5000 руб. для граждан до 800 000 – 1 млн руб. для юридических лиц. При использовании в этих целях СМИ или интернета штраф для граждан возрастает до 50 000–100 000 руб.
Зампред Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») подготовила аналогичный законопроект и направила его на отзыв в правительство и Верховный суд, проект уже одобрен СКР, МВД и Минобрнауки. Этот документ предлагает считать преступлением вовлечение несовершеннолетних в «смертельно опасную деятельность». Еще один законопроект внес сенатор Антон Беляков, предлагающий ввести в УК статью о склонении к самоубийству с использованием интернета. Обсуждалась эта проблема и в Общественной палате, где с конца 2016 г. работает группа по профилактике подростковых суицидов.
Тема давно муссируется, но законодательства нет и все только обсуждают поправки в УК, объясняет руководитель проекта «Медиа гвардия» Анна Рогачева. Молодогвардейцы предлагают обращать внимание и на воздействие распространяемого контента на психику. «Контент определенно влияет на умы подростков, но доказать, что именно он, а не плохая обстановка в семье склонила ребенка к суициду, очень сложно», – добавляет Рогачева. Сейчас в России действует закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Но в УК предусмотрено наказание лишь за доведение до самоубийства, а для администраторов «сайтов смерти» уголовная ответственность по этой статье наступает только в случае, если жертве угрожали или жестоко с ней обращались.
«В первую очередь нужна профилактика и работа с семьями, потому что ужесточать законодательство можно сколько угодно, но если в твоей жизни все хорошо, то пропаганде ты не поддашься», – считает Оксана Иванникова из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конечно, если администраторы подобных групп будут знать, что им грозит ответственность, это тоже не помешает, замечает она. Но сначала нужно решить вопросы благополучия детей – детских звонков на линию доверия год от года становится все больше, говорит эксперт. Детей толкает на это одиночество и они сами ищут подобную информацию: если бы на нее не было запроса, они бы ее и не получали, уверена Иванникова.