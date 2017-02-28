Новая победа статистики

Количество зарегистрированных преступлений в 2016 г. снизилось почти на 10% – с 2,4 млн до 2,2 млн, сообщила Генпрокуратура. Это самое значительное снижение уровня преступности за последние пять лет, отмечает надзорное ведомство, для сравнения: в 2015 г. число преступлений возросло на 9%, а на протяжении нескольких предшествующих лет преступность в среднем снижалась на 4,5% в год.

Такое резкое снижение в прокуратуре объясняют произошедшей в 2016 г. декриминализацией ряда уголовных составов, поэтому самое заметное снижение показателей произошло после вступления новых норм в силу в августе. Теперь человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, в итоге количество зарегистрированных преступлений этой категории снизилось на 9%. Кроме того, увеличена сумма неуплаченных налогов, которая считается основанием для уголовного преследования, что привело к снижению количества экономических преступлений на 3,3% (с 112 445 до 108 754). Но сохранилась и характерная для последних пяти лет положительная динамика по уменьшению числа тяжких и особо тяжких преступлений, подсчитали в Генпрокуратуре. На 9% меньше зарегистрировано убийств и покушений на них, а также фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Судебная статистика такой спад не подтверждает: согласно основным статистическим показателям работы судов общей юрисдикции за 2016 г. число рассмотренных ими дел увеличилось на 0,5%. Научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков говорит, что данные криминальной статистики вообще сложно рассматривать как достоверные: система завязана на показатель раскрываемости, поэтому учет сообщений о преступлениях стал объектом многочисленных манипуляций. Многие дела скрываются от учета – по крайней мере до тех пор, пока не появится годный подозреваемый. Более достоверны данные о тяжких преступлениях – трупы труднее спрятать, хотя убийство можно зарегистрировать как тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Ну а преступность в общественных местах всегда должна сокращаться. Более адекватную картину происходящего сейчас могут дать социологические опросы, уверен Волков. Проведенный в декабре 2016 г. ВШЭ в интересах ЦСР всероссийский опрос населения показал высокий уровень латентности криминальных проявлений. Так, только 60% пострадавших от побоев россиян сообщали об этом в полицию, о карманных кражах заявлял лишь каждый второй, а о кражах вещей из машин полиция узнавала в 40% случаев.