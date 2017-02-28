Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Слова

Элла Памфилова

«Это как раз одна из больных точек, которые необходимо обсуждать в рамках совершенствования [избирательного] законодательства».

Председатель Центризбиркома считает, что муниципальный фильтр на губернаторских выборах «ставит партии в зависимость от административного ресурса». («Интерфакс»)

Татьяна Москалькова

«В одной семье может быть двадцать детей и все счастливы, в другой два – и оба неблагополучны. Нет универсального рецепта».

Уполномоченный по правам человека в России не готова поддержать «жесткую инициативу» о законодательном ограничении числа приемных детей в семьях. («Интерфакс»)

Леонид Кучма

«По моему мнению, Россия давно приняла для себя решение устроить на постсоветском пространстве конфликт по образцу Приднестровья».

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе считает признание Россией паспортов ДНР и ЛНР шагом к «замораживанию» конфликта. («Интерфакс»)