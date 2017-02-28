Слова
Элла Памфилова
«Это как раз одна из больных точек, которые необходимо обсуждать в рамках совершенствования [избирательного] законодательства».
Председатель Центризбиркома считает, что муниципальный фильтр на губернаторских выборах «ставит партии в зависимость от административного ресурса». («Интерфакс»)
Татьяна Москалькова
«В одной семье может быть двадцать детей и все счастливы, в другой два – и оба неблагополучны. Нет универсального рецепта».
Уполномоченный по правам человека в России не готова поддержать «жесткую инициативу» о законодательном ограничении числа приемных детей в семьях. («Интерфакс»)
Леонид Кучма
«По моему мнению, Россия давно приняла для себя решение устроить на постсоветском пространстве конфликт по образцу Приднестровья».
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе считает признание Россией паспортов ДНР и ЛНР шагом к «замораживанию» конфликта. («Интерфакс»)