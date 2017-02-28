Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Для людей не жалко

Для людей не жалко

Минфин займет деньги у населения уже в апреле. Он готов предоставить более высокую доходность, чем банки, но только если люди не будут досрочно погашать бумаги

Елизавета Базанова

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