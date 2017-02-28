Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Для людей не жалко

Для людей не жалко

Минфин займет деньги у населения уже в апреле. Он готов предоставить более высокую доходность, чем банки, но только если люди не будут досрочно погашать бумаги
Президент Сбербанка Герман Греф (слева) и министр финансов Антон Силуанов нашли, во что вложить свои деньги
Президент Сбербанка Герман Греф (слева) и министр финансов Антон Силуанов нашли, во что вложить свои деньги
Александр Миридонов / Коммерсантъ

У «народных облигаций» появились первые потенциальные покупатели – министр финансов Антон Силуанов и президент Сбербанка Герман Греф. «Для меня этот инструмент будет интересен», – отметил Силуанов, он купит эти ОФЗ, чтобы «убедиться, как работает новый инструмент». «Наверное, если я буду продавать, то я буду приобретать», – пообещал Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото