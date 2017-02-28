Накатать на 30 млрд

Удвоение тарифа не удвоит сборы «Платона», но должно вывести систему из минуса. Росавтодор рассчитывает на 30 млрд руб., но сумма может вырасти, если ужесточить наказание за неоплату проезда

В федеральный дорожный фонд поступит 30 млрд руб. от системы «Платон», рассказал руководитель Росавтодора Роман Старовойт (цитата по «Интерфаксу»), – на 9 млрд больше, чем заложено в бюджете. Увеличение поступлений связано с удвоением тарифа за проезд грузовиков по федеральным трассам. С 15 апреля плата повысится с 1,53 руб./км до 3,06 руб., постановление об этом правительство выпустило в феврале.