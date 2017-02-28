Цифры. Тенденции. События

Наличные нужны

Минфин не планирует в ближайшие два года ограничивать расчеты наличными, сообщил Силуанов: «Пока мы эти вопросы отложили, чтобы действовать аккуратно и не создавать каких-то диспропорций в наличном денежном обращении». Идея ограничить сумму оплаты наличными возникла еще в 2013 г. Минфин тогда подготовил законопроект, но он так и не был согласован ведомствами. Вновь о необходимости подумать о сокращении расчетов наличными Силуанов заявил в конце января. Интерфакс