Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Телевизор под прицелом

Телевизор под прицелом

Владелец разработчика системы мониторинга СМИ «Катюша» осваивает новые рынки. Он хочет продавать ТВ-холдингам систему измерений аудитории и выявления пиратского контента
Заменить единого телеизмерителя «Сейба» сможет только через три года
Заменить единого телеизмерителя «Сейба» сможет только через три года
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Сейба – российские технологии» разработала систему измерений аудитории на телеканалах, радио и в интернете, рассказал «Ведомостям» сотрудник компании. По его словам, это комплексная система, она также может использоваться для выявления пиратского контента в сети. Систему мониторинга аудитории телевидения тестировал телеканал «Звезда», а фонд ВЦИОМа анализировал результаты тестов и консультировал «Сейбу» по другим вопросам, говорит собеседник «Ведомостей». Стоимость системы он не называет. Представитель «Сейбы» от официальных комментариев отказался.

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