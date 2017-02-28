Цифры. Тенденции. События

«Коммерсантъ» запускает рекламное приложение «Деньги»

ИД «Коммерсантъ» начинает выпускать ежемесячное коммерческое приложение «Деньги», первый номер выйдет 28 февраля, рассказал гендиректор ИД Владимир Желонкин. Приложение будет печатать тексты на финансовые темы, им уже заинтересовались рекламодатели из финансовых институтов. Ранее ИД «Коммерсантъ» закрыл бумажные версии журналов «Деньги» и «Власть», но оставил интернет-версии изданий. Желонкин не исключил, что в будущем отдельное интернет-издание и рубрика «Деньги» будут убраны с сайта. Ведомости