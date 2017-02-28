Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
«Коммерсантъ» запускает рекламное приложение «Деньги»
ИД «Коммерсантъ» начинает выпускать ежемесячное коммерческое приложение «Деньги», первый номер выйдет 28 февраля, рассказал гендиректор ИД Владимир Желонкин. Приложение будет печатать тексты на финансовые темы, им уже заинтересовались рекламодатели из финансовых институтов. Ранее ИД «Коммерсантъ» закрыл бумажные версии журналов «Деньги» и «Власть», но оставил интернет-версии изданий. Желонкин не исключил, что в будущем отдельное интернет-издание и рубрика «Деньги» будут убраны с сайта. Ведомости
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