Взлетный размер

Стюардесса обвинила компанию «Аэрофлот» в том, что она лишила ее премии из-за 52-го размера одежды. Однако для многих работодателей требования к внешности – не каприз, а необходимость

В январе 2017 г. 42-летняя стюардесса авиакомпании «Аэрофлот» Евгения Магурина обратилась в Пресненский суд Москвы с иском против работодателя, который снизил надбавку к зарплате, в частности, из-за того, что она носит 52-й размер одежды вместо принятых в компании 42–48-го размеров. Бортпроводница требовала вернуть надбавку, а также компенсировать моральный вред в размере 100 000 руб.

Магурина рассказала «Ведомостям», что считает такие требования работодателя к внешнему виду дискриминацией и нарушением трудового законодательства. Она утверждает, что из-за размера одежды и возраста ее понизили в должности, уменьшили надбавку за профессиональную успешность (в авиакомпании есть такая надбавка) и перевели с зарубежных рейсов на внутренние. Кроме нее аналогичный иск к «Аэрофлоту» подала стюардесса Ирина Иерусалимская, рассказывает президент Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова. Она говорит, что многих опытных проводников «Аэрофлота» (всего их насчитывается 7000 человек) в последнее время стали притеснять из-за внешности и возраста: приглашать для взвешивания и обмеров фигуры, снимать с зарубежных рейсов и обслуживания бизнес-класса.

В ответ на запрос «Ведомостей» пресс-служба «Аэрофлота» прислала ссылку на опровержение, которое появилось на сайте 23 февраля. В нем говорится, что Магурина – бортпроводник отделения кабинных экипажей и ее не понижали в должности. «Аэрофлот» сообщает, что распределение бортпроводников на рейсы проходит автоматически на основании допуска на типы самолетов, квалификации и нормативов, которые зависят от полетных часов и выполнения производственной программы. Авиакомпания поясняет, что число заграничных рейсов, приходящихся на каждого бортпроводника, снизилось вследствие перераспределения пассажиропотока «Аэрофлота» в последние годы: на международных рейсах он падает, а на внутренних растет.

Многие работодатели упоминают в описаниях вакансий стройную фигуру, опрятный внешний вид, отсутствие дефектов речи, улыбчивость. Это розничные сети, торгующие модной одеждой, банки, салоны красоты и спортклубы, знает Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права «Хренов и партнеры». Иногда работодатели вводят временные ограничения, например, к внешности работников, обслуживающих спортивные соревнования, как, скажем, было на Олимпиаде-2014 в Сочи.