Цифры. Тенденции. События

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Чем полезны дистанционные договоры
Дистанционный трудовой договор позволит легализовать значительную часть неофициальных трудовых отношений, заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
По его словам, сегодня работник и работодатель, сотрудничающие дистанционно, не защищены ничем, а дистанционные договоры обеспечат защиту прав и того и другого. Столичные предприятия смогут нанимать молодежь и студентов из регионов, работу получат нуждающиеся в ней жители из глубинки, а себестоимость товаров и услуг снизится, сказал Нилов. Заключив дистанционный договор, работодатель будет обязан делать взносы во все внебюджетные фонды и удерживать подоходный налог. Ранее руководитель Роструда Всеволод Вуколов заявил, что его ведомство совместно с Минтрудом до конца года подготовят законопроект о дистанционных трудовых договорах. Интерфакс
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