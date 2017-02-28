Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Чем полезны дистанционные договоры

Дистанционный трудовой договор позволит легализовать значительную часть неофициальных трудовых отношений, заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, сегодня работник и работодатель, сотрудничающие дистанционно, не защищены ничем, а дистанционные договоры обеспечат защиту прав и того и другого. Столичные предприятия смогут нанимать молодежь и студентов из регионов, работу получат нуждающиеся в ней жители из глубинки, а себестоимость товаров и услуг снизится, сказал Нилов. Заключив дистанционный договор, работодатель будет обязан делать взносы во все внебюджетные фонды и удерживать подоходный налог. Ранее руководитель Роструда Всеволод Вуколов заявил, что его ведомство совместно с Минтрудом до конца года подготовят законопроект о дистанционных трудовых договорах. Интерфакс

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