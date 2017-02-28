Дорога к инвестициям

В 2016 г. инвестиции в основной капитал в Петербурге составили 582,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 12,4% больше, чем в 2015 г., сообщила пресс-служба комитета по инвестициям со ссылкой на Петростат. В 2015 г. инвестиции составили 521,3 млрд руб., в 2014 г. – 502,6 млрд руб. Активнее всего в 2016 г. были инвесторы в сферу транспорта и связи (рост в 1,7 раза до 176,1 млрд руб.). Инвестиции в строительство выросли на 19,8% до 14,9 млрд руб., в производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 8,8% до 39,3 млрд руб., на 33% до 41,2 млрд руб. выросли инвестиции в производство транспортных средств и оборудования. По словам представителя комитета, самым крупным инвестпроектом в 2016 г. стало завершение центрального участка ЗСД (стоимость – 120 млрд руб.).

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