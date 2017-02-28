«Полушка» в «Лукошке»

Холдинг «Продовольственная биржа» приобрел сеть «Лукошко». Девять магазинов сети начнут работу под брендом «Полушка»
Е. Егоров / Ведомости
О том, что сеть «Полушка», которой управляет холдинг «Продовольственная биржа», приобрела сеть магазинов «Лукошко», рассказал сотрудник одного из поставщиков. Представитель «Лукошка» подтвердила, что сделка заключена недавно и «Полушке» проданы все девять магазинов сети. Условия сделки она не раскрыла. По ее словам, все магазины продолжат работу под брендом «Полушка». В холдинге вчера не ответили на запрос «Ведомостей». Заключение сделки подтвердил Николай Габышев, управляющий партнер инвесткомпании Pollyanna Capital Partners (финансовый консультант сделки). По его словам, сделка заключена около двух недель назад, в нее вошел весь операционный бизнес сети и оборудование магазинов.