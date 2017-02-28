Vimpelcom запустит мессенджер Veon в России во II квартале

Холдинг Vimpelcom Ltd. планирует запустить интернет-платформу Veon в России во II квартале 2017 г., сообщил журналистам глава digital-направления компании Кристофер Шлаффер. Veon представляет собой приложение, которое объединяет функционал мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов, таких, например, как музыкальный и видеостриминг. Интерфакс

Мир потратит в 2017 г. на мобильные устройства и услуги $1,57 трлн

Рынок мобильных устройств, ПО и услуг будет расти среднегодовыми темпами в 2,1% с 2015 по 2020 г. и достигнет $1,67 трлн, говорится в отчете исследовательской компании IDC. В 2017 г. выручка в секторе повысится на 2,6% и составит $1,57 трлн. «Рынок мобильных устройств и услуг из нишевого и нового сегмента превратился в основного поставщика компьютерных технологий для конечных пользователей в корпоративном сегменте, – говорит глава подразделения Enterprise Mobility в IDC Фил Хохмут. – Мобильные платформы и сервисы создают принципиально новые бизнес-модели и возможности для взаимодействия с клиентами». Основные расходы на мобильные устройства и услуги придутся в 2017 г. на банковский сектор, сектор профессиональных услуг и сферу дискретного производства – в совокупности $166,3 млрд, прогнозируют эксперты IDC. Интерфакс

РВК представит новую стратегию к концу марта

«РВК сейчас с новым руководством к концу марта должен разработать первый вариант стратегии развития», – заявил журналистам статс-секретарь, замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Фомичев отметил, что РВК будет владеть в фондах, которые будут создаваться, долей примерно в 25–35% или меньше. Интерфакс

МТС запустит технологии передачи голоса по WiFi и LTE по всей России в 2018 г.

МТС планирует в 2018 г. запустить в коммерческую эксплуатацию технологии передачи голосового трафика по сетям WiFi (WiFi Calling) и LTE (VoLTE) во всех регионах присутствия, заявил «Интерфаксу» вице-президент компании по стратегии и маркетингу Василь Лацанич. В 2017 г. WiFi Calling и VoLTE МТС появятся в Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке. Сейчас обе технологии доступны абонентам МТС только в Москве и Московской области. Интерфакс

«Таттелеком» в 2016 г. увеличил чистую прибыль на 1%

«Таттелеком» в 2016 г. получил чистую прибыль по РСБУ в размере 797,3 млн руб., что на 1,1% больше, чем в 2015 г., говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка предприятия выросла на 2% до 8,1 млрд руб., себестоимость – на 2,2% до 6,6 млрд руб., прибыль от продаж – на 1,2% до 1,5 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась на 0,4% до 1,1 млрд руб. Интерфакс