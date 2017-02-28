«Потребление шоколада в Европе снизилось на 3,1%. Но теперь, когда цена стала такой низкой, мы ожидаем, что в 2017 г. спрос восстановится», – заявил гендиректор Olam International

Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: В этом году будет сладко

Один из крупнейших продовольственных трейдеров, сингапурская Olam International, прогнозирует оживление спроса на шоколад в Европе. Цены на какао-бобы в этом году показали одно из самых значительных падений среди всех сырьевых товаров. На торгах в Лондоне они достигли минимума с 2013 г. на фоне опасений, что рекордный урожай какао-бобов в Западной Африке вызовет избыток предложения. На бирже в Нью-Йорке цена фьючерсов на какао-бобы достигла в феврале восьмилетнего минимума в $1918/т.