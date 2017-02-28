Кино в сети по удостоверению

Согласно новой версии правил удостоверения обязаны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами»
М. Стулов / Ведомости
С этого года прокатные удостоверения придется получать не только для проката фильмов в российских кинотеатрах, но и для их показа в интернете. Это следует из разъяснений Минкультуры к вступившему в силу постановлению правительства, которым внесены поправки в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Согласно новой версии правил удостоверения обязаны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами».