Кино в сети по удостоверению

С этого года прокатные удостоверения придется получать не только для проката фильмов в российских кинотеатрах, но и для их показа в интернете. Это следует из разъяснений Минкультуры к вступившему в силу постановлению правительства, которым внесены поправки в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Согласно новой версии правил удостоверения обязаны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами».

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