100 млн евро на магазины

Ритейлер Metro Cash & Carry (входит в немецкую Metro Group) планирует открыть около пяти новых центров мелкооптовой торговли в Московской области к 2020 г., сообщил представитель российского подразделения компании. Инвестиции в один торговый центр – около 20 млн евро. Сейчас сеть ритейлера в Подмосковье объединяет семь центров мелкооптовой торговли. Интерфакс

Прожевать миллиард

Российское подразделение производителя жевательной резинки Wrigley (входит в Mars Inc.) намерено инвестировать 1 млрд руб. в течение двух лет в модернизацию петербургской фабрики с целью расширения экспорта продукции, сообщил комитет по инвестициям Петербурга. Куда именно будет поставляться продукция компании, представитель комитета не уточнил. Сейчас Wrigley экспортирует продукцию, произведенную в России, в 30 стран мира. ТАСС

Danone увеличила продажи

Французский производитель молочных продуктов Danone увеличил продажи в России за 2016 г. на 4–5% до более чем 100 млрд руб., сообщил гендиректор компании в России Бернар Дюкро. При этом в натуральном выражении продажи упали на 8–9%. Дюкро отказался назвать точные показатели, отметив, что Россия в пятерке лидеров продаж Danone в мире. Интерфакс

Отель в одних руках

AFI Development закрыла сделку по покупке 50% долей в отеле «Плаза спа Кисловодск» у партнера по проекту, сообщила компания. Таким образом, она стала единоличным владельцем комплекса. Кредит в размере $22,5 млн на покупку доли в отеле предоставил банк ВТБ. Ведомости

Дело Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возбуждении дела в отношении Минздрава за невыполнение требований положения о лицензировании медицинской деятельности. Из-за этого в России отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к компаниям и учреждениям, работающим в медицинской сфере, что ставит их в неравное положение при получении лицензий, пояснил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Рассмотрение дела назначено на 16 марта. О возможных санкциях в отношении Минздрава не сообщается. ТАСС

Платит партнер Uber

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность штрафа в 100 000 руб., наложенного на «Убер текнолоджи», осуществляющую деятельность под брендом Uber, за введение потребителя в заблуждение. Об этом сообщил представитель столичного управления Роспотребнадзора. У потребителя складывается впечатление, будто услугу по перевозке ему оказывает компания Uber, объяснило ведомство, тогда как услугу оказывают водители – партнеры Uber. РАПСИ