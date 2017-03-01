Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Роуминг возвращается в Россию

Роуминг возвращается в Россию

В прошлом году количество пользователей роуминга за рубежом продолжило падать, а в России – увеличиваться. Это может частично компенсировать выпадающие доходы операторов
В поездках по России пользование голосовой связью растет
В поездках по России пользование голосовой связью растет
Е. Разумный / Ведомости

Количество абонентов «Вымпелкома» во внутреннем роуминге по России в 2016 г. выросло на 6%, а в международном – сократилось на 18%. Об этом сообщила представитель оператора Анна Айбашева. Абоненты оператора стали меньше не только ездить за границу, но и пользоваться там голосовой связью: ее трафик снизился в прошлом году на 14%, но в пересчете на абонента вырос на 6%. При этом за границей туристы все чаще выходят с мобильных устройств в интернет: интернет-трафик в международном роуминге за год вырос на 54%. В поездках же по России пользование голосовой связью растет – во внутреннем роуминге «Вымпелкома» трафик в 2016 г. вырос на 25%. При этом в среднем один абонент разговаривал в месяц на 18% больше, чем в 2015 г., говорит Айбашева.

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