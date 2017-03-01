Дивиденды лучше налогов

«Газпром» приветствует курс правительства на то, чтобы получить больше денег от госкомпаний через дивиденды, а не налоги, заявил зампред правления компании Андрей Круглов: «Мы тенденцию перехода на выплату дивидендов по МСФО будем внедрять и уровень в 25% практически выполнили. Если такое решение [дивиденды в 50% от МСФО] будет принято, мы его выполним». Интерфакс

«Газпром нефть» увеличила дивиденды

Дивиденды «Газпром нефти» за 2016 г. могут вырасти в 1,6 раза в сравнении с выплатами за 2015 г. до 50,1 млрд руб., это 25% от чистой прибыли «Газпром нефти» по МСФО в 2016 г. – 200 млрд руб. «В 2016 г. вместе с существенным ростом чистой прибыли размер дивидендов достигнет максимальных значений», – заявил финансовый директор «Газпром нефти» Алексей Янкевич. Интерфакс

«Металлоинвест» добудет кварциты

«Металлоинвест» в 2017–2019 гг. вложит в переработку окисленных кварцитов на Михайловском ГОКе 65 млрд руб., сообщил губернатор Курской области Александр Михайлов. Проект позволит производить продукцию, не увеличивая добычу. Окисленные кварциты содержат меньше железа, чем неокисленные, но их залежи велики. ТАСС

Из Nissan на «АвтоВАЗ»

Гендиректор завода Nissan в Санкт-Петербурге Дмитрий Михайлов 1 марта займет пост вице-президента «АвтоВАЗа» по качеству и удовлетворенности потребителей, сообщает пресс-служба российского подразделения Nissan, а его пост, а также пост вице-президента ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» займет Игорь Бойцов, бывший директор завода Renault в России. Интерфакс

Besturn из Калининграда

Китайская автомобильная корпорация FAW сообщила, что начала серийный выпуск кроссовера Besturn X80 на «Автоторе» в Калининградской области. Сведений об инвестициях и плане производства нет. «В 2018 г. мы планируем производить и продавать в России 2–3 модели FAW», – цитирует пресс-служба руководителя направления легковых автомобилей «ФАВ – Восточная Европа» Илью Симакина. Интерфакс

РЖД хочет модернизировать пути на Кубе

Стоимость контракта на модернизацию железных дорог Кубы оценивается в 1 млрд евро, заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин: РЖД подписала дорожную карту проекта с кубинскими коллегами. Контракт на модернизацию РЖД должна подписать в конце 2017 г. ТАСС