Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: От редакции: Процент Топилина

От редакции: Процент Топилина

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты хочет улучшить положение безработных. Максим Топилин напомнил в интервью РБК, что министерство продолжает согласовывать с другими ведомствами законопроект, предполагающий резкое повышение пособий по безработице за счет введения адресности и сокращения срока выплат. Перераспределение имеющихся примерно 40 млрд руб. в год, по мнению министерства, позволит довести максимальный размер пособия до 8000 руб., те, кто получает сегодня 850 руб., вообще перестанут что-либо получать, поскольку они с высокой вероятностью работают в тени.

Кроме того, Топилин предложил вернуться (после 2022 г.) к существовавшему до 2001 г. страховому порядку формирования пособий. По его прикидкам, в случае дополнительной ставки в 1% от фонда оплаты труда это добавило бы безработным 200 млрд руб. Инициативы министра прозвучали на следующий день после заявления премьера Дмитрия Медведева об успехах в борьбе с безработицей и стабилизации на рынке труда.

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