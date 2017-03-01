Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Поправка

В статье «Владимир Евтушенков объединит колхозы» (№ 35 от 28.02.2017, стр. 18) следует читать: «Гендиректор RZ Agro Стефан Мак Фарлан отказался от комментариев».

В статье «Санация: перезагрузка» (№ 34 от 27.02.2017, стр. 07) следует читать: «Но даже этому критерию по итогам 2016 г. не соответствуют семь из 18 банков-санаторов <...> По итогам 2016 г. положительный финансовый результат из 15 рассматриваемых санируемых банков имеют только пять».

Редакция приносит извинения.