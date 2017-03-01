Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: От редакции: Вечное дело ЮКОСа
От редакции: Вечное дело ЮКОСа
- Мария Железнова
- / Ведомости
Reuters
Дело № 18-41/03 кажется бессмертным. Возбужденное еще в 2003 г. и с тех пор разросшееся более чем до сотни томов, так называемое материнское, оно же «большое», дело ЮКОСа стало кратким содержанием политической и экономической жизни путинской России. Оно может еще долго поставлять поводы для разнообразных следственных действий в отношении практически кого угодно. Но если первые годы следствие по делу № 18-41/03 работало на результат, то теперь, похоже, смысл в процессе, показательном своей бессрочностью и безразмерностью.
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