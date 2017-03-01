Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Иллюзия оттепели

Иллюзия оттепели

Уголовная статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов, видимо, будет изменена – перед выборами-2018 власти хотят поддержать «иллюзию либерализации», считают эксперты
Ильдар Дадин (слева) может остаться единственным осужденным по ст. 212.1 УК
Ильдар Дадин (слева) может остаться единственным осужденным по ст. 212.1 УК
Алексей Цвайгерт / ТАСС

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев во вторник поддержал предложение декриминализировать статью 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митингов, а Минюст заявил, что готов разработать соответствующие поправки, если такое поручение поступит от правительства. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова тоже считает, что эту статью нужно убрать из УК и «идти по пути повышения административной ответственности». Идею декриминализации поддержал и председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что инициатива Москальковой заслуживает внимания и рассмотрения.

Ильдар Дадин на свободе

Законопроект об отмене ст. 212.1 уже разработан группой депутатов от ЛДПР. Его авторы пока не вели переговоры с «Единой Россией», говорит зампред Думы Игорь Лебедев: «Наш законопроект не внесен, а на отзыв у правительства есть месяц. Но исходя из позиции Конституционного и Верховного судов у проекта высокие шансы на принятие». Единороссы могут захотеть внести эти поправки сами, допускает депутат: «Но мы вносим их не ради своего авторства, а чтобы на проблему обратили внимание и статья была отменена». В аппарате Госдумы признаются, что пока никаких указаний нет: «Ждем отзыва правительства». В середине февраля человек, близкий к руководству Госдумы, говорил, что у председателя палаты Вячеслава Володина пока нет позиции по этому вопросу. По словам председателя комитета по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), в его комитете не собираются готовить альтернативный проект, а решение по поправкам должны принять в правительстве.

Как судить

В своем постановлении Конституционный суд предписал судам основываться на оценке общественной опасности и противоправности деяния: наказание по ст. 212.1 возможно, если нарушение повлекло причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан или их имуществу. Законодатель «правомочен» внести изменения, уточнив основания для привлечения к уголовной ответственности по этой статье, добавил суд.

Адвокат Генри Резник считает, что статью нужно отменять: «Конституционный суд, не признав статью 212.1 неконституционной, по сути признал ее таковой: и [первого осужденного по ней Ильдара] Дадина освободил, и указал, что законодатель правомочен внести изменения. Суд разделал статью и намекнул, что административная преюдиция как-то некошерна» (см. врез). Это деяние относится к числу административных, поскольку законодатель счел, что оно не обладает общественной опасностью, чтобы признать его преступным, поясняет Резник: «Получается, что совершенное в третий раз административное деяние становится уголовным. Но сколько ты, например, ни сквернословь – а это административное правонарушение, – это не станет преступлением».

Минюст подготовит поправки во исполнение решения Конституционного суда, считает правозащитник Павел Чиков: «Дальше все будет зависеть от того, как это будет политически реализовано – как мощнейший сигнал либерализации внутриполитической жизни перед выборами, на что есть огромный запрос, или нет». Он не исключает внесения незначительных изменений в статью путем включения в нее причинения ущерба: «У того же Лебедева было три года, чтобы высказать свою позицию по этой статье: когда ее принимала Госдума, Верховный суд не направлял отзыв, а это означает молчаливое согласие». А вот в то, что статью отменят, Чиков не верит: «Достаточно было освободить Дадина – и все заговорили о либерализации. Властями это не опровергается и выглядит как поощряемое нагнетание либеральной истерии и эксплуатация ожиданий потепления внутренней политики. Но если эта иллюзия либерализации и продолжится, то точно не коснется политики, что доказывают обыски у [правозащитницы] Зои Световой, отказ в УДО Олегу Навальному и повторное осуждение Алексея Навального».

Идут попытки изобразить либерализацию, но, даже если эту статью с помпой изменят или отменят, превратив в предвыборный пиар, это не значит, что либерализация началась, согласен политолог Андрей Колесников: «Статья чудовищная, но все митинговое законодательство зарегулировано, и никто не собирается отменять эти репрессивные законы, так что говорить о какой-то кампании по либерализации невозможно». Власти будут «бросать кости либеральной общественности» в ходе предвыборной кампании, но суть и курс режима не изменятся, уверен эксперт: «На любой якобы либерализационный сигнал найдется новость, которая этот эффект снимает».

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