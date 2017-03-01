Взяточники не платят

Наказывая взяточников кратными штрафами, суды должны сразу же определять вид и срок альтернативного наказания, которое должно автоматически применяться к ним в случае неуплаты штрафа. Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на совещании председателей судов в Москве. По его словам, Верховный суд подготовит соответствующие изменения в уголовно-процессуальное законодательство. Сейчас наказанные рублем взяточники часто просто не платят. Взыскать удалось лишь 14% от общей суммы штрафов, назначенных как основное наказание за взятку и коммерческий подкуп (377 млн руб.). А вот сумма неисполненных штрафов по этой категории дел в прошлом году достигла 2,32 млрд руб. «Суды работают на корзину, этим искажается сама роль правосудия», – возмущен Лебедев.

Сейчас в случае неуплаты штрафа суды имеют право пересмотреть приговор и назначить другое наказание, но это делается не всегда. Зато взяточников стали чаще приговаривать к реальному лишению свободы: если в 2013 г. за решетку отправляли 12% осужденных за коррупцию, то в прошлом году – уже 28%.

Система кратных штрафов была введена в 2011 г. по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева, и Верховный суд уже не первый, кто выступает за отмену этой меры. В 2014 г. ввести безальтернативное лишение свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления призывал генпрокурор Юрий Чайка. С похожей инициативой намеревалась выступить и компартия, но сперва решили оценить практику применения нормы, вспоминает депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков. Сам он инициативу Лебедева готов поддержать: тюрьмы чиновники боятся, а вот от уплаты штрафа всегда есть шанс уклониться.

Суды ждут денег На составление списков присяжных заседателей для районных судов регионы должны выделить 895 млн руб., сообщил Лебедев. Но из-за отсутствия ассигнований в федеральном бюджете большинство регионов к этому не приступили. Коллегии из шести присяжных должны появиться в районных судах со второй половины 2018 г.

«Автоматическая» замена штрафа на лишение свободы – не самая удачная идея, осторожен зампред думского комитета по уголовному законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»): мало ли какие обстоятельства стали причиной задержки, рассуждает он. Проверка всех обстоятельств дела судом – это дополнительная гарантия защиты прав граждан, вряд ли от нее следует отказываться. Но, вполне вероятно, надо пересмотреть размеры штрафов, они могут оказаться просто физически неисполнимы.

В прошлом году законодатель уже снизил минимальную величину штрафа с 20-кратной до 10-кратной суммы взятки, а также установил альтернативное наказание в виде фиксированного штрафа до 1 млн руб. «Но по-прежнему очень велики пределы усмотрения судов при назначении наказания», – говорит Виктория Бурковская, партнер уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». «В США существуют специальные таблицы, где очень подробно расписано, сколько и за что полагается, любой подозреваемый может провести вычисления. Аналогичная система была и в Российской империи», – добавляет эксперт. Сейчас суды назначают штрафы без учета имущественного положения осужденного, и случается, он успевает отбыть срок лишения свободы, а штраф заплатить не может. Возможно, сначала Верховному суду следовало бы более четко регламентировать вопросы назначения такого наказания.