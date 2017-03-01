Сирийская победа «Глонасс»

Построенная на базе системы спутниковой навигации «Глонасс» «экосистема» вооружений и военной техники стала ключевым фактором российского военного вмешательства в Сирии, предопределившим военные успехи и низкие потери. Такой вывод сделан в исследовании Центра анализа стратегий и технологий «Новые военные возможности России в Сирии».

Система «Глонасс» стала по-настоящему глобальной в 2011 г. и с тех пор поддерживается в целом в удовлетворительном состоянии, отмечает автор исследования Антон Лавров. Именно работоспособность этой системы сделала возможным применение в Сирии такого высокоточного оружия, как крылатые ракеты (в том числе ракеты «Калибр») и бомбы со спутниковой коррекцией. Они составляют лишь незначительную часть тоннажа использованных боеприпасов. Однако благодаря работающим с помощью «Глонасс» новым прицельно-навигационным комплексам и обычные бомбы используются как высокоточные, и в последнее время за один вылет российские самолеты сбрасывают прицельно 2–4 такие бомбы. Это привело к значительному снижению сопутствующего ущерба, в том числе и к уменьшению числа случаев гибели гражданского населения, полагает эксперт.

«Глонасс» также вывела на новый качественный уровень планирование ударов и решила проблему навигации для российских самолетов на незнакомой и безориентирной местности (такой, как Сирийская пустыня). Это значительно повысило возможности для контрповстанческих операций в этой местности, говорится в исследовании.

Повышению точности ударов, предотвращению бомбардировок гражданских целей, разведке и оценке результатов способствовало массовое применение в Сирии беспилотных летательных аппаратов (БЛА) – впервые в российской военной практике. По состоянию на апрель 2016 г. применялось более 70 БЛА, их потери составили не менее 10 единиц, а основным типом БЛА был «Орлан-10» чисто российской разработки. Но и их использование невозможно без «Глонасс», подчеркивает Лавров. Благодаря массовому использованию БЛА российская группировка получила беспрецедентную в отечественной практике ситуационную осведомленность (военный термин, означающий наличие достоверной и подробной информации о противнике в онлайн-режиме. – «Ведомости») на тактическом и оперативно-тактическом уровне, позволяющую даже корректировать артиллерийский огонь. Российские военные перестали быть, как сказал один из российских офицеров о ситуации в Южной Осетии в августе 2008 г., «слепыми котятами», которые узнают о противнике лишь тогда, когда вступают с ним в бой.

Однако здесь есть и серьезные недостатки – так, у российских Вооруженных сил до сих пор нет БЛА большой продолжительности полета и, что еще хуже, ударных БЛА. Платформы под такие БЛА (массой в 1,2; 5 и 20 т) разрабатываются с 2011 г., один из прототипов совершил первый полет в 2014 г., но до поставок их в войска пройдут еще годы. В то время как турецкий ударный БЛА национальной разработки совершил первый полет в апреле 2014 г., а уже в сентябре 2016 г. нанес удары в Сирии, замечает Лавров. Спутниковая группировка «Глонасс» также должна иметь «горячий резерв» аппаратов на орбите на случай выхода из строя имеющихся, но резерва нет уже несколько лет из-за неудачного запуска с потерей трех спутников в 2015 г.

Важной инновацией стало также широкое использование российских Сил специальных операций (ССО), в том числе для наведения авиации, говорится в исследовании. Кроме того, ССО выполняли такие задачи, как подготовка сирийских сил (и, вероятно, проявили себя в этом более эффективно, чем традиционные в отечественной практике военные советники), организация засад и уничтожение особо важных целей. Следует отметить, что в Сирии и Ираке активно используются ССО США, Франции, Великобритании, Турции и других стран, входящих в американскую коалицию против ИГИЛ.

Вооружения и системы, которые невозможно применять без полноценного функционирования системы «Глонасс», а также активное задействование ССО стало важнейшим фактором, благодаря которому российскую группировку в Сирии удалось удержать на уровне в среднем не более 5000 человек, а ее потери оказались низкими (сейчас известно о гибели 31 военнослужащего. – «Ведомости») и, следовательно, внутриполитически приемлемыми, соглашается редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. Для сравнения: турецкая армия за время операции «Щит Евфрата» с августа прошлого года потеряла в Сирии более 70 военнослужащих. Между тем, когда российское вмешательство начиналось в октябре 2015 г., многие западные политики не без злорадства ожидали совсем другого уровня вовлеченности и потерь российских военных, предполагая, что они «изойдут кровью» и это приведет к соответствующим политическим последствиям. По итогам военных действий в Сирии можно констатировать, что российские военные возможности во многом достигли уровня американских периода 1990-х гг., резюмирует Барабанов.