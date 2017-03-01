Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Слова

Зоя Светова

«Я их пыталась не пустить в квартиру, чтобы <...> вызвать адвоката, но они применили силу. Пришлось их пустить, иначе они бы меня просто избили».

В квартире известной правозащитницы и журналистки прошел обыск, продолжавшийся более 10 часов: по сообщению СКР, искали документы по делу ЮКОСа. («Эхо Москвы»)

Александр Турчинов

«Нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса. Но <...> сколько своих дивизий выставит против нас Россия?»

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, против нее «ведет войну Российская империя, имеющая большую армию и ядерное оружие». («24 канал»)

Алмазбек Атамбаев

«Тем, кто хочет власти, не надо революций и лезть на Белый дом через забор – пожалуйста, участвуйте в выборах, парламентских и президентских».

По мнению президента Киргизии, на революции «поставлена точка» и «Кыргызстан отныне должен быть нормальной развивающейся страной». («Ведомости»)