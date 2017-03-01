Минфин намерен забрать у Минэкономразвития контроль за закупками государства. Это может изменить вектор реформы

Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Закупки уходят в Минфин

Сделать Минфин ответственным за политику и регулирование госзакупок предложено в проекте постановления правительства (опубликован на regulation.gov.ru). Он подготовлен Минфином по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова по итогам совещания от 9 февраля, говорится в пояснении. Еще один проект постановления предлагает закрепить за подконтрольным Минфину Федеральным казначейством контроль и управление единой информационной системой закупок.