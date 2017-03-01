Закупки уходят в Минфин

Министр финансов Антон Силуанов готов забрать закупки
Евгений Разумный / Ведомости
Сделать Минфин ответственным за политику и регулирование госзакупок предложено в проекте постановления правительства (опубликован на regulation.gov.ru). Он подготовлен Минфином по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова по итогам совещания от 9 февраля, говорится в пояснении. Еще один проект постановления предлагает закрепить за подконтрольным Минфину Федеральным казначейством контроль и управление единой информационной системой закупок.