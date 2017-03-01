Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: $26 трлн на инфраструктуру

$26 трлн на инфраструктуру

Странам Азии необходимо инвестировать в инфраструктуру $26 трлн к 2030 г., иначе ее дефицит будет препятствовать экономическому росту
Лучше всего дело обстоит в Китае, который уже вкладывает в инфраструктуру около 90% от необходимой суммы, указывает АБР
Лучше всего дело обстоит в Китае, который уже вкладывает в инфраструктуру около 90% от необходимой суммы, указывает АБР
YAY / TASS

О риске дефицита инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах Азии предупредил Азиатский банк развития (АБР). Страны региона должны удвоить эти расходы до $1,7 трлн в год, чтобы обеспечить рост экономики и повысить качество жизни, говорится в докладе банка. Инвестиции должны быть направлены в развитие транспорта, базовые системы очистки воды и канализации. Сейчас, по оценкам АБР, такие расходы составляют около $881 млрд ежегодно.

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