$26 трлн на инфраструктуру

Лучше всего дело обстоит в Китае, который уже вкладывает в инфраструктуру около 90% от необходимой суммы, указывает АБР

О риске дефицита инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах Азии предупредил Азиатский банк развития (АБР). Страны региона должны удвоить эти расходы до $1,7 трлн в год, чтобы обеспечить рост экономики и повысить качество жизни, говорится в докладе банка. Инвестиции должны быть направлены в развитие транспорта, базовые системы очистки воды и канализации. Сейчас, по оценкам АБР, такие расходы составляют около $881 млрд ежегодно.