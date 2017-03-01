Цифры. Тенденции. События

Пострадавший акционер

Россия снова попробует смягчить позицию ЕБРР о приостановке инвестиций, сообщил источник, знакомый с подготовкой документов к годовому собранию совета управляющих банка в мае. По его словам, Москва будет настаивать, по крайней мере, на смягчении позиции до уже существующих национальных санкционных режимов США и Евросоюза. ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 г. Свои активы банк не распродает. Россия считает, что это нарушило ее права как акционера. Совет директоров ЕБРР уже рассматривал обращение России и нарушений не нашел. В октябре 2016 г. совет директоров принял финансовый план на 2017 г., в который российские проекты включены не были. По мнению источника, ожидать корректировки позиции можно в случае ее изменения со стороны США. Интерфакс