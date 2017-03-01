Отпустить тормоза

Чуть ли не каждый сотрудник обладает вредными привычками, мешающими ему продвигаться по службе. Как с ними бороться?

Рик – блестящий профессионал с замашками тирана. По крайней мере, так считает его босс. Недавно он сообщил Рику, что должность гендиректора пока не для него, поскольку его непредсказуемый характер может разрушить компанию. Обозлившись, Рик досрочно уволился, испытывая смесь обиды и огорчения на самого себя за неспособность добиться своей цели.

Опрос компании VitalSmarts, в котором приняли участие около тысячи менеджеров, показал, что чуть ли не каждый из нас (97%), подобно Рику, обладает как минимум одной привычкой, ограничивающей карьерный рост. Этот недостаток не дает нам добраться до вершины успеха и мешает получать удовольствие от работы. К сожалению, несмотря на то, что в большинстве случаев мы прекрасно осознаем это, лишь очень немногим из нас удается преодолеть свои недостатки.

Если все наши попытки измениться к лучшему заканчиваются ничем, скорее всего, это лишь говорит о том, что выбранное нами лекарство не соответствует болезни, да и наш диагноз зачастую ошибочный. Каковы же реальные причины самых распространенных привычек, сдерживающих наш карьерный рост, и как нам с ними бороться?

Ненадежность

Большинство руководителей мечтают о нескольких абсолютно надежных сотрудниках в своей команде. О таких людях, которым можно просто дать задание и больше о нем не думать, будучи на 100% уверенным в его выполнении. Увы, далеко не все соответствуют этой высокой оценке – 100%-ной надежности. В таких случаях боссу приходится постоянно держать в голове порученные дела, даже если работники клянутся, что все сделают в лучшем виде и в отведенный срок.