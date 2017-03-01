Цифры. Тенденции. События

Минпромторг – за женские кредиты

Министерство промышленности и торговли хочет поддержать предпринимательниц, которые занимаются производством детских товаров и изделий для реабилитации. На поддержку производства реабилитационной продукции государство готово потратить около 1,7 млрд руб., а на детские товары – около 1,5 млрд руб., сказала замглавы ведомства Гульназ Кадырова. Она предлагает создать специальные кредитные продукты и финансовые инструменты для женщин, занимающихся бизнесом. В конце 2016 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) создать кредитные программы для основательниц малого и среднего бизнеса. ТАСС