Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Минпромторг – за женские кредиты
Министерство промышленности и торговли хочет поддержать предпринимательниц, которые занимаются производством детских товаров и изделий для реабилитации. На поддержку производства реабилитационной продукции государство готово потратить около 1,7 млрд руб., а на детские товары – около 1,5 млрд руб., сказала замглавы ведомства Гульназ Кадырова. Она предлагает создать специальные кредитные продукты и финансовые инструменты для женщин, занимающихся бизнесом. В конце 2016 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) создать кредитные программы для основательниц малого и среднего бизнеса. ТАСС
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров