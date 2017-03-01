ЮИТ делит землю

«ЮИТ Санкт-Петербург» выставила на продажу более 20 га. Компания хочет выручить за них не менее 2,8 млрд руб. и направить средства на развитие

Продавать землю в Приморском районе Петербурга российское подразделение финского девелопера YIT планирует через Российский аукционный дом (РАД), торги запланированы на 25 мая. За восемь участков общей площадью 21 га компания хочет выручить 3,58 млрд руб. (цена отсечения на аукционе – 2,8 млрд руб.). Участки будут выставлены на продажу единым лотом, сумма задатка – 80 млн руб., сообщает РАД. По данным ЮИТ, на этой территории можно построить 222 000 кв. м (в том числе около 210 000 кв. м жилья). Для территории готова градостроительная документация, есть разрешения на строительство, земля обеспечена инженерной инфраструктурой, сообщает продавец.