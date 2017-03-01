В июне 2016 г. на предприятии стартовало производство нового поколения Nissan Murano. Сейчас завод выпускает Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder

Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Из Nissan – на «АвтоВАЗ»

Игорь Бойцов, возглавлявший завод Renault в России, с 1 марта станет вице-президентом ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» и генеральным директором завода Nissan в Петербурге, сообщила компания. Он сменит Дмитрия Михайлова, который назначен вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей группы «АвтоВАЗ».