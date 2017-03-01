«Усть-Луга» расплатилась

ОАО «Компания Усть-Луга» перечислило Ленинградской области финальный транш в размере 158 млн руб. в счет погашения долга. Администрация региона была гарантом по кредиту банка ВТБ и оплатила задолженность компании, которая составляла 532,8 млн руб. Кингисеппский городской суд прекратил производство по делу о взыскании правительством Ленобласти долга с «Компании Усть-Луга» в связи с его отказом от иска, сообщает пресс-служба компании. Ведомости

Январский миллион в «Пулково»

Пассажиропоток аэропорта «Пулково» в январе 2017 г. составил 1 018 295 человек, что на 29,8% больше показателя за тот же период 2016 г. На внутренних линиях он вырос на 24,2% и составил 681 341 человек, на международных – на 43% до 336 954 человек. Количество взлетно-посадочных операций в январе 2017 г. увеличилось на 20,7% по сравнению с январем прошлого года – до 10 828 единиц. Ведомости

Банк грозит банкротством дилеру Hyundai

Банк «Санкт-Петербург» намерен обратиться с заявлением о банкротстве ООО «Ист маркет моторс», официального дилера Hyundai, следует из данных СПАРК. В ноябре 2016 г. банк подал к компании иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по кредиту на 53,9 млн руб. «Ист маркет моторс», согласно СПАРК, на 70% принадлежит гендиректору компании Алексею Аверкину, по 15% – у Ирины Дмитриевой и Галины Фадеевой. Ведомости