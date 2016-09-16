Как стать резидентом технопарка или бизнес-инкубатора

В России действует 300 бизнес-инкубаторов и научных парков. Источником их финансирования является государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Объем финансирования по госпрограмме с 2007 по 2014 г. составил 11,5 млрд руб. из федерального бюджета и 13 млрд руб. из региональных бюджетов.

Что дают бизнесу технопарки и инкубаторы? Среди предприятий, самостоятельно начинающих деятельность, выживает только 14–30%, в то время как в бизнес-инкубаторе – 85–86%. Этому способствует разумная стоимость площадей, решение различных инженерных, технических проблем, таких, например, как подключение газа или электричества. Бизнес-инкубатор поможет предпринимателю обучить персонал, встать на налоговый на учет, предоставит офисное помещение на льготных условиях. В инкубаторах работают инструкторы по маркетингу, бухгалтерии, специалисты по праву, а также венчурный фонд. Технопарк – научно-производственный комплекс с производственными, складскими и офисными помещениями. Упор делается на разработке и внедрении инновационных технологий в производстве. К услугам резидентов чистые комнаты, сертифицированные для применения в биофармацевтике и микроэлектронике, таможенный пост, обеспечивающий экспорт и импорт для резидентов технополиса. Индустриальные парки нацелены на производство, хранение и транспортировку продукции. К таким площадкам подведены дороги, железнодорожные пути, коммуникации и транспорт. В большинстве случаев после успешной реализации проекта резидент парка получает возможность выкупа освоенного земельного участка в собственность. Сейчас по числу индустриальных парков лидирует Московская область – 28 действующих парков и три особые экономические зоны.

Резиденты получают значимые арендные и налоговые льготы. Создание высокотехнологичного производства обойдется как минимум на 30% дешевле, чем если это делать самостоятельно. Например, с 1 января 2016 г. якорные резиденты технологического парка в Москве получили нулевые ставки налога на недвижимое имущество и пониженную ставку налога на прибыль – 13,5%. По земельному налогу им надо уплатить 0,7% суммы начисленного налога, а за аренду земли – 0,01% кадастровой стоимости. Резиденту технополиса нужно будет заплатить символический 1 рубль за аренду площади в первый год, а далее – 3500 руб. за 1 кв. м.

Чтобы стать резидентом инкубатора, предпринимателю нужно выполнить ряд условий.

Доказать, что бизнес имеет шансы на успех. Предприниматель должен сформировать четкий план финансирования из собственных или привлеченных средств. Основные затруднения возникают именно на стадии формулирования конкурентоспособной, продуманной заявки. Нужно учитывать, что срок пребывания резидентов в бизнес-инкубаторе – максимум три года, за это время надо встать на ноги и освободить место для новичков.

Убедиться, что стартап не входит в категорию фирм, доступ которых в технопарки и инкубаторы ограничен. В частности, возраст стартапа не должен превышать 1 год. Он не должен заниматься оказанием финансовых, страховых и юридических услуг, недвижимостью, игорным бизнесом и проч. Полный список приводится на сайтах инкубаторов. Обязательное условие для допуска в технопарки – инновационность бизнеса. Чаще всего требуется, чтобы потенциальный резидент специализировался на высоких технологиях: IT, телекоммуникациях, биотехнологиях, медицине или защите окружающей среды.

В каждом регионе свои требования. Например, чтобы вступить в какой-либо технопарк Москвы, компания обязана встать на налоговый учет в Москве, не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Также компания не может быть банкротом и иметь задолженность по арендной плате за земельные участки. Дальнейшее уже зависит от специализации технопарка, в частности, требования могут возникнуть к минимальному размеру капитала компании-резидента, количеству занятых в ней сотрудников.

Для индустриальных парков нужно быть налоговым резидентом региона, иметь минимальный бюджет проекта от 2 млн до 300 млн руб. (у всех свои требования). Потенциальный резидент стремится построить производство конкурентоспособной продукции, направленной на импортозамещение, создать новые рабочие места. Проект должен быть социально значимым, а платить работникам компания должна зарплату не ниже средней по отрасли.

Выбрать конкретный инкубатор или парк. Не все площадки одинаково хороши, многое зависит и от региона, и от управляющей компании. Раскрученных парков и инкубаторов пока немного. Несколько примеров полнофункциональных технополисов выделяются – столичные «Москва», «Сапфир» и «Слава», а также «Индустриальный парк «Кузнецкий» в Кузбассе. Рекомендуется сравнить условия, предлагаемые ближайшей площадкой, с двумя-тремя более отдаленными. Вполне возможно, что проигрыш в логистике может быть перекрыт другими преимуществами. Подробную информацию можно получить в администрации региона, на сайте Федеральной базы инвестиционных площадок, а также в региональной либо федеральной Корпорации развития или Ассоциации индустриальных парков. Кроме того, нужно изучить сайты конкретных парков или инкубаторов.

Подготовить заявку. В пакет документов входит анкета, презентация проекта, а также заверенные правоустанавливающие документы. Их можно привезти лично в управляющую компанию парка или выслать заказным отправлением с уведомлением. Заявку на размещение производства в индустриальном парке можно подать в электронном виде через сайт выбранного парка.

Надо сказать, что малый бизнес сейчас все активнее пользуется возможностью стать резидентом парка или инкубатора. Например, в Москве технопарки заполнены в среднем на 86%. Для сравнения: 25,5% столичных офисов пустуют.

Автор – вице-президент «Деловой России»