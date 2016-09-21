Новые книги

Все начальники делают это. Пошаговое руководство по решению (почти) всех проблем менеджера

Брюс Тулган

Манн, Иванов и Фербер, 2016

Можно ли найти какую-то общую, неизменную причину недостаточно эффективного менеджмента, не зависящую от отрасли, размера компании или рыночных условий? Автор книги Брюс Тулган отвечает на этот вопрос утвердительно. Он возглавляет компанию RainmakerThinking, специализирующуюся на изучении рабочей среды и проведении тренингов. Как показывают исследования компании, провалы в работе всегда являются следствием не налаженных толком отношений с подчиненными, а они, в свою очередь, – результат «неструктурированного, бессодержательного, бессистемного общения».

Когда руководитель плывет по течению (этот стиль Тулган называет руководством на автопилоте, или «недоуправлением»), львиная доля его времени неизбежно будет уходить на устранение кризисных ситуаций, указывает Тулган. Автор уверен, что, если методично вести работу с сотрудниками, можно избежать тушения пожаров и во многих случаях предотвратить кризис.

На протяжении 20 лет сотрудники компании RainmakerThinking задавали руководителям один и тот же вопрос: «Какие ситуации в отношениях с подчиненными сопряжены для вас с наибольшими трудностями?» Их ответы помогли выявить 27 типичных проблем, с которыми сталкиваются современные менеджеры (в оригинале название книги так и звучит: «27 проблем менеджера»).

Разбору этих типичных проблем менеджеров и посвящена книга. Тулган, возможно, уже знаком российскому читателю по книге «Быть начальником – это нормально». Как и в предыдущей книге, он не только описывает конкретные проблемы, но и предлагает различные методы решения.

Ситуации объединены в несколько тематических категорий: если руководитель-новичок; если нужно обучить сотрудников навыкам организации труда; если требуется повысить производительность и качество работы; если менеджерам нужно изменить отношение к делу или разрешить конфликты; если руководителю нужно наладить взаимодействие с сотрудниками–«суперзвездами»; наконец, если нужно управлять компанией в условиях неопределенности и ограниченных ресурсов.

По мнению автора, успех управленческой деятельности в первую очередь зависит от регулярного и правильного общения с подчиненными. Оно является основой большинства предложенных им рекомендаций. Тулган подробно объясняет, как выстраивать беседу с сотрудником в каждом из 27 случаев: как часто с ним общаться, какие задавать вопросы, на что именно обращать его внимание, как доносить до него свои требования и ожидания компании.

Например, рутинные, повседневные задачи могут незаметно для руководителя стать серьезным препятствием на пути повышения эффективности. Если операция выполняется уже в миллионный раз, то это вовсе не значит, что она выполняется верно, а если однажды допущена ошибка – она не стала частью операции. Кроме того, даже самые ответственные члены команды могут выполнять такую работу спустя рукава – просто потому, что их эффективность в данном случае никто не контролирует. Автор советует беседовать с подчиненными один на один, акцентировать их внимание на причастности к общему делу, устанавливать четкие показатели для оценки результатов и контролировать любые, даже самые привычные, действия работников.

Практическое руководство Тулгана по решению управленческих проблем адресовано руководителям любого ранга.

Автор – представитель электронной библиотеки бизнес-литературы в кратком изложении getAbstract.com