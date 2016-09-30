Частный случай: Исповедь забалансового вкладчика

Инвестор из меня так себе. Я все про себя знаю, поэтому принципиально не играю на фондовом рынке, форексе и др., и предпочитаю им более устойчивые вещи, например, банковские депозиты. В стране уже 10 лет действует система страхования вкладов и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), если что, вернет сумму в пределах установленного законом страхового возмещения с процентами, убеждала я себя.

Укрепилась в этой мысли после того, как однажды, в 2012 г., вложилась в металлический счет в Банке Москвы на несколько унций золота. Произошло это после посещения семинара богатого папы Роберта Киосаки, который тогда приехал в Москву с единственной лекцией. Он, я это хорошо помню, заявил, что верный путь к финансовому успеху – это систематическое инвестирование в разного рода активы. «Вы обещаете ежемесячно покупать унцию золота?!» «Да-а-а!» – взревели зрители. В этом хоре звучал уверенно и мой голос. Сказано – сделано. Я вложилась в металлический счет, была страшно горда собой, а потом как-то забыла об этом. Но спустя полгода, проверив счет, обнаружила, что он пусть и незначительно, но все же подешевел, и я вопреки всем обещаниям господину Киосаки дрогнула и продала его. Вместо этого купила золотое кольцо на память, которое через два месяца потеряла.

После этого я зареклась вообще вкладываться во что-либо, кроме банковских депозитов. Я хорошо помнила истории инвесторов кризиса 1998 и 2008 гг. и понимала: такого моя нервная система точно не выдержит. К тому же терять сбережения (у меня на тот момент было около 300 000 руб.) резона не было: в 2012 г. я начала свирепо копить деньги на собственную квартиру. Моя цель была ясна, и я приближала ее, используя любую возможность. Я еще работала журналистом, публиковалась везде, где было можно, и откладывала в банк ежемесячно около 40 000 руб. К тому времени у меня уже выработалась стратегия: вкладывать средства в банки с максимальной процентной ставкой, какими бы шарагами они ни казались. Потерять деньги не боялась – надеялась на АСВ. К концу 2012 г. мне еще удалось вклиниться в региональный предвыборный штаб и заработать на думской предвыборной кампании около полумиллиона рублей, в 2012–2014 гг. я последовательно поработала в региональном предвыборном штабе, пресс-службах промышленной компании и правительственной структуре и проч., и к концу 2014 г. у меня скопилось около 1,2 млн руб.

Тут грянул валютный кризис – рынок и граждан залихорадило. Я боялась вкладываться в валюту, но в середине ноября диверсифицировала свои накопления: разместила 600 000 руб. в банке «Траст» под 10% годовых и поместила в банк «Интеркоммерц» около $5500 (по курсу 53 руб./$) и 5000 евро (по курсу 67 руб. за евро) под 5 и 6% соответственно. Через год я заработала на валютных колебаниях и процентах 350 000 руб. Впрочем, я знала, что эта сумма ни о чем, надо было покупать валюту еще в сентябре.

В декабре 2014 г. мне предложили работу с хорошей зарплатой, и я не раздумывая перешла в крупный федеральный промышленный холдинг. Теперь можно было, не напрягаясь, откладывать в банк 75 000 руб. в месяц. Оставалось выбрать этот банк. Я езжу на метро и рекламу АО «Арксбанк» заметила сразу. Она была ярко-синяя, многообещающая, агрессивная. Недолго думая в марте 2015 г. я открыла годовой депозит «Доходный +» с пополнением, разместив свои 250 000 руб. под 18% годовых с ежеквартальной капитализацией процентов без пролонгации. Дважды в месяц, обналичивая деньги с зарплатной карты, я шла в ближайшее отделение Арксбанка и пополняла счет. Эта процедура меня напрягала. В офисе банка все время было полно народу, как в вагоне метро в час пик, приходилось ждать очереди в среднем минут 20 и еще столько же выписку: операционистки ее почему-то сразу не давали. Это было неудобно, многие люди, не дождавшись, уходили без выписки, но я брала их принципиально. Договор, приходники и выписку я аккуратно складывала в отдельную папку и бережно хранила – и правильно делала.

Неправильно было полнейшее отсутствие интереса к банку, которому я доверила свои сбережения. Я положила деньги и забыла о них. Меня, как и большинство вкладчиков, мало интересовало, почему банк так агрессивно привлекает вклады населения, что им движет, куда девают наши деньги и почему все-таки не сразу дают выписку по счету, как, например, мне ее давали в «Трасте» или «Интеркоммерце». Но, с другой стороны, почему меня как потребителя должна интересовать банковская кухня?

Время шло – сбережения росли. За год мне удалось накопить почти миллион. Когда срок вклада закончился, я решила, что к «Арксу» у меня претензий нет, а если так, то надо продолжить с ним отношения. В конце ноября 2015 г. я открыла в нем новый депозит «Доходный +» на 205 000 руб. уже под 12,5% годовых (ставки сильно упали, хотя в Арксбанке они по-прежнему были весьма привлекательными). 30 апреля я перенесла на него средства с закрытого счета, в тот же день пополнила его на 59 000 руб. и получила выписку: на моем счете в Арксбанке находилось 1,05 млн руб. Эту выписку, приходник сунула в рюкзак, а затем переложила в отдельную папку, где хранились все первичные документы по депозитам. Тогда я и не догадывалась, что, взяв эти бумаги, я совершила один из самых важных поступков за последний год: скоро эти бумаги будут золотыми и определяющими для АСВ в принятии решения. Но во время следующих визитов в июне я, наоборот, допустила ошибки. Пополнив депозит на 50 000 и 17 000 руб., я хоть и взяла приходники, но не стала ждать выписку по счету, поскольку сильно спешила. Приходники я потеряла. Как и банковский договор. Эта потеря обойдется мне в 87 000 руб. Но об этом ниже.

Я, как и большинство вкладчиков, не знала, какие проблемы грядут. Если бы я следила за новостями, то, конечно, знала бы о массовом появлении проблемных банков с забалансовыми вкладами, где велась двойная бухгалтерия и имелись две автоматизированные банковские системы. В одну заносятся истинные данные о поступлениях на счета вкладчиков, а в другую – уменьшенные на порядок.

«Если банк предлагает вам проценты по ставке выше рыночной, то это явно банк-пылесос. Переносите деньги из Арксбанка к нам – у него проблемы. Мы под санацией до 2020 г., с нами безопасно», – говорили мне сотрудники банка «Траст».

Напрасно я их не послушалась. Напрасно не задавала себе вопросов, почему офис «Чистопрудный» Арксбанка закрыт в связи с профилактическими работами. Напрасно не спрашивала себя, почему иногда ЦБ запрещает банку принимать средства от вкладчиков. Я не торопилась забирать свои накопления из Арксбанка, потому что, по правде говоря, не хотела ломать голову над лучшим вариантом для их размещения. Дороже всего в этой жизни обходится бездействие. Я пойму это спустя пару месяцев.

Гром среди ясного неба грянул 19 июля. Звонила сестра, сотрудница одного из московских банков: «Арксбанк лопнул! Срочно беги на Казакова, 27, бери выписку по счету на день отзыва лицензии! Там были забалансовые вклады! Если дадут выписку – считай, повезло». Я рванула по указанному адресу в центральный офис Арксбанка на Казакова, 27. Путь в здание центрального офиса преградила охрана. Но что мне какая-то охрана, когда на кону 1,130 млн! Я назвалась бывшей сотрудницей Арксбанка, которая пришла за своей трудовой, и ко мне вышел сотрудник временной администрации. Он спокойно объяснил, что «ни трудовых книжек сотрудников, ни первичных документов бывшее руководство банка не оставило». Выписку мне тоже не выдали, «потому что вся компьютерная база уничтожена». Факта наличия забалансовых вкладов сотрудник не признал. Но 1 августа АСВ разместило на своем сайте сообщение, в котором попросило вкладчиков принести все первичные документы, поскольку руководство Арксбанка «проводило мошеннические действия».

Когда 2 августа (именно в этот день стартовали выплаты АСВ) я пришла за страховкой в отделение Сбербанка, то с порога поняла: все очень плохо. У одного окошка какой-то представительный мужчина в костюме и галстуке ругался с операционисткой: «Какие 35 000? Вы что? Здесь должно быть в 10 раз больше!» Подошла моя очередь – я протянула паспорт. Не дожидаясь ответа, перегнулась через монитор и посмотрела на экран: на моем счете было всего 108 246,76 руб. Я села на стул и заплакала. Операционист принес воды и успокоил: «Сегодня за страховкой пришли восемь человек, и суммы на счетах у каждого примерно на порядок ниже». Как и положено в таких случаях, я написала заявление о несогласии, указав, что на счете должно быть как минимум 1,131 млн руб., приложила копию приходника, выписки, заявление.

Как потом выяснилось, я была не единственной, кто предоставил в АСВ неполный комплект документов. Эти люди сплотились и создали инициативную группу. Я тоже вступила в нее, периодически следила за обновлениями на сайте АСВ, звонила на горячую линию.

В конце августа от АСВ пришло sms-сообщение с просьбой предоставить документы еще раз. Выяснилось, что в связи с отсутствием двух последних приходников проценты по вкладу АСВ не начислит в любом случае. Минус 20 000, пронеслось в моей голове. Но ладно, пусть это будет ценой моей неосмотрительности. Однако в середине сентября денег все еще не было. Я достала номера мобильных телефонов топ-менеджмента АСВ – и процесс пошел. Но поскольку меня не оказалось двух последних приходников на 50 000 и 17 000 руб., эти суммы с процентами в АСВ пообещали вернуть после признания банка банкротом. «Такие же проблемы примерно у 2000 человек», – написал мне в sms топ-менеджер АСВ.

Спустя неделю, 19 сентября, меня пригласили в отделение Сбербанка за страховкой: вместе с суммой, выданной мне в августе, получалось как раз 1 050 000.

Пока я несла эти деньги в другой банк, я думала, что история довольно поучительная. Дело ведь не в том, что банк химичил, а в том, что я потеряла документы. Значит, я продолжу следовать своей стратегии и буду вкладывать деньги в банки с максимальной процентной ставкой, но теперь буду беречь выписки и приходники как зеницу ока. Это главное, но не все. Необходимо все-таки знакомиться с отзывами о банке, которому доверяешь свои средства. Нравится или не нравится, но все же надо читать договор. Раз в три месяца брать выписку по счету. И понимать: если ты отнес деньги в банк из второй или третьей сотни из-за высоких процентов, будь готов заплатить за получение этих денег из АСВ как минимум временем.

Автор – журналист