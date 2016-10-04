Советы юриста: Какие угрозы создает новая подсудность в трудовых спорах

3 октября 2016 г. вступил в силу федеральный закон, вносящий поправки в Трудовой и Гражданский процессуальный кодексы. Одно из самых существенных нововведений – альтернативная подсудность для трудовых споров: теперь работники получили право подавать иски к работодателю по месту своей регистрации. Ранее работники могли подавать иски к нанимателям по месту нахождения штаб-квартир, филиалов и представительств, а также по месту налоговой регистрации компаний.

Законопроект был рожден в недрах Минтруда. По мнению разработчиков, он должен упростить работникам судебные процессы с работодателями. Мол, они смогут выбирать, где им удобнее судиться, что позволит снизить судебные издержки и даже ускорить рассмотрение трудовых споров. Но, на мой взгляд, на практике закон осложнит жизнь и работникам, и работодателям.

Работодателям следует приготовиться к тому, что им придется участвовать в судебных процессах в удаленных регионах, в которых компания вообще не представлена. Надо будет либо организовывать минимальное представительство на месте, либо тратиться на авиабилеты и командировочные для представителей компании.

Нанимателям надо учитывать, что судебная практика по трудовым спорам имеет региональную специ­фику, например, по вопросу об обязательности индексации заработной платы. Суды разных регионов выносят противоположные решения. Одни полагают, что если у работодателя нет никаких корпоративных нормативных актов, то суд не вправе подменять работодателя и указывать предприятию, нужно или не нужно индексировать зарплату. Другие суды считают справки областных органов статистики о повышении потребительских цен в регионе (которые приносит работник) достаточным доказательством и выносят решение в пользу работника. Например, Верховный суд Республики Коми в 2012 г. по делу № 33-4838АП/2012 указал, что он не вправе обязывать работодателя принимать локальные акты по индексации зарплаты. А Ленинградский областной суд в 2013 г. (определение № 33-1971/2013) обязал нанимателя внести в положение об оплате труда пункты об индексации зарплат.

Есть риск, что работодатель своевременно не получит повестку, направленную ему судом по почте. Это может затянуть сроки рассмотрения споров, но не только. По закону суд может вынести решение в отсутствие ответчика, если ответчик дважды получил повестку и все равно не явился. Но если повестка была дважды получена в офисе работодателя недобросовестным сотрудником, решение суда может стать неприятным сюрпризом для работодателя, особенно если речь о взыскании «золотых парашютов» бывшими топ-менеджерами, которые тоже получили право выбора суда, как и любые другие наемные сотрудники. Топ-менеджер может выбрать «удобный» суд для конкретного дела, основываясь на имеющейся региональной судебной практике. А вот добросовестные работники, предъявляя иски в отдаленный суд, должны осознавать, что судебный процесс может затянуться. Если обычный трудовой спор длится в среднем около полугода, то с учетом новых правил он может продлиться и девять месяцев, и год.

Работодателю следует систематически проверять, не поданы ли к нему иски в удаленных регионах (с помощью Государственной автоматизированной системы «Правосудие»). Узнав о таком иске, работодатель должен заранее спланировать сроки подготовки защиты, а не дожидаться, когда из далекого города придет повестка за несколько дней до заседания. Если времени в обрез, следует направить ходатайство в суд о переносе даты судебного заседания.

Автор – адвокат по трудовым спорам