Советы менеджера: Как малому бизнесу получить деньги от государства

Государственную поддержку малого бизнеса регламентирует закон ФЗ-209, в нем описаны все меры государственного содействия небольшим компаниям. Различные льготы малому и среднему бизнесу (с подачи государства) предоставляют банки, инвесткомпании, венчурные фонды и бизнес-школы. «Малышам» оказывается финансовая, имущественная, инфраструктурная и информационная помощь: например гранты, лизинг, субсидии, гарантии, размещение в технопарках, бизнес-инкубаторах, учебные программы и т. д.

Начинать предпринимателям надо с изучения всех форм поддержки малого бизнеса федеральными или региональными органами власти.

Целевые субсидии

Право обратиться к государству за субсидией получает гражданин России, который зарегистрировался как индивидуальный предприниматель или является учредителем ООО. Но субсидию на развитие своего дела можно получить лишь в течение первых двух лет после регистрации физического или юридического лица – только в этот период бизнесмен считается начинающим.

При этом речь идет не о полном финансировании проекта, а о софинансировании: государство выдает деньги в помощь, а не на оплату всех расходов. Субсидия эта – целевая. Основные статьи расходов, которые готово оплатить государство, – аренда, покупка основных средств, оснащение рабочих мест, приобретение сырья и материалов. В столице максимальная субсидия составляет 500 000 руб., в других регионах – 300 000 руб. О полученных от государства деньгах придется отчитаться – представить в контролирующий орган документы о расходах.

Предприниматель может получить от государства три основные субсидии. Самая маленькая субсидия – от 4000 до 20 000 руб. – предназначена юрлицам и направляется на компенсацию расходов на регистрацию собственного дела. Вторая субсидия – 58 800 руб. с учетом налогов – выдается на организацию самозанятости федеральными властями. Самая большая субсидия – 300 000 руб. в регионах – выдается на организацию самозанятости городскими властями.

Как убедить чиновника

На сайтах администраций и глав муниципальных образований выложена вся информация, как получить финансирование. Но количество денег почти всегда ограничено, и помощь получит не каждый. На главной странице не будет ярких баннеров типа «приходите и возьмите деньги у государства». Надо самому найти в разделе «структура ведомства» тот отдел, который занимается помощью бизнесу, и записаться на прием к нужному чиновнику.

Самые влиятельные люди в министерствах – не министры и не заместители министров, у них лишь известность и право подписи. Более влиятельны начальники департаментов. А самые главные люди – начальники отделов. Любой чиновник завален кипой бумаг. Каждое утро ему приходит уведомление из программы «Директум» о том, что истек срок ответа на то или иное письмо, и целыми днями чиновники только и успевают что отвечать на письма. Остальное время они чаще всего проводят на совещаниях. Встречу с чиновником начните с сообщения, что прочли все документы, назовите номера и даты постановлений. Это сразу расположит к вам собеседника. Скажите, что уже начали заполнять необходимый пакет, но возникли вопросы. Излагая вопросы, расскажите о своем бизнесе или проекте.

И не просите денег – вам откажут! Предлагайте совместную работу. Поинтересуйтесь, чем можете помочь как бизнесмен: помочь юристами, опытом, типографией, купить лопаты для субботника наконец. В таком случае чиновник сам предложит вам помощь.

За деньгами в службу занятости

В полномочия Федеральной службы занятости входит не только помощь гражданам в трудоустройстве, но и выдача субсидий на открытие собственного дела, и субсидии эти выделяются на безвозмездной основе, хотя и только после выполнения ряда условий.

В частности, желающий получить субсидию на открытие бизнеса должен обратиться в службу занятости и встать на учет – обратившийся получает статус безработного и обязан рассмотреть все предложенные ему вакантные места. От вакансий необходимо аккуратно отказаться, предложив взамен обоснованный бизнес-план по открытию своего дела. После этого затребовать список необходимых для получения субсидии документов, заполнить их и вернуть в Федеральную службу занятости.

Процесс небыстрый – желающих немало. Кроме того, у государства нет намерения финансировать заведомо провальные проекты, и специалисты службы изучат представленный бизнес-план очень внимательно. Перед биржей труда придется также отчитаться обо всех расходах по проекту.

Кроме того, одним из условий выделения денег является наем двух граждан, находящихся на учете в службе занятости, таким образом власти стимулируют создание новых рабочих мест. Тем не менее деньги получить вполне реально.

Гарантии

Другим важным каналом госпомощи малому бизнесу являются гарантийные фонды. Обращаясь в них, бизнесмен получает не деньги, а гарантии возврата кредита, выданного банком предпринимателю, если последний прогорит. Схема такова: малая компания обращается в банк, который, изучив перспективы проекта, сам связывается с гарантийным фондом и в случае положительного решения получает от фонда гарантии по займу. Как правило, после одобрения фонда бизнесмен довольно легко получает кредит. Гарантии выдает ряд фондов, а также Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, они напрямую подчиняются Минэкономразвития. У фондов есть банки-партнеры, которые и выдают кредиты. Обращаться надо в банк, который сам направляет необходимые документы в фонд, а потом сообщает о принятом решении. В общей сложности на 29 сентября 2016 г. в Москве и Московской области малый и средний бизнес получил гарантий на 6,43 млрд руб.

Получить госпомощь небольшим предприятиям и индивидуальным предпринимателям вполне реально. Но новоявленный бизнесмен должен четко представлять, каким образом он будет реализовывать свою идею, иметь план действий, а также начальный капитал. Власти могут поддержать, но добиться успеха – дело самого предпринимателя.

Автор – вице-президент «Деловой России»