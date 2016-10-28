Тема недели: Защита без вариантов

LinkedIn может стать первым интернет-сервисом, пострадавшим от закона, по которому все иностранные сервисы должны хранить в России персональные данные российских пользователей.

«Мы просто реагируем на сообщения в СМИ, которые касаются проблем с безопасностью персональных данных российских граждан. Так вот, с 2010 г. у сети LinkedIn происходили крупные скандалы, связанные с утечкой пользовательских данных», – объяснил «Интерфаксу» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Поэтому летом Роскомнадзор спросил у соцсети, как они выполняют российский закон о персональных данных. А та, по словам Ампелонского, прислала «отписки» и ведомство пошло в суд. Четвертого августа Таганский суд удовлетворил иск, постановив внести сеть в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Теперь 10 ноября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию LinkedIn.

Забавно, что за одной из крупных утечек в LinkedIn, возможно, стоят как раз российские хакеры. По крайней мере, именно по подозрению во взломе базы пользователей LinkedIn в 2012 г. пражская полиция в начале октября задержала 29-летнего москвича Евгения Никулина. И пока Роскомнадзор грозится заблокировать LinkedIn за то, что она не хранит данные россиян в России, МИД активно пытается освободить Никулина из пражского плена. Тому грозит экстрадиция в США, на территории которых находятся серверы LinkedIn и, следовательно, произошел хакерский взлом. Предполагает ли Роскомнадзор, что, находись эти данные на территории России, нашим местным хакерам было бы сложнее украсть их, не ясно.

Так или иначе, очевидно, что, учитывая аудиторию LinkedIn, большинству российских пользователей ее блокировка нанесет гораздо больший ущерб, чем хранение их личных данных на зарубежных серверах. Более того, возможно, многие из них даже желали бы, чтобы их данные хранились не в нашей стране. Впрочем, Роскомнадзор, как обычно, защищает нас, не спрашивая нашего согласия. Ведь если мне не нравится политика хранения данных LinkedIn, я могу отказаться от ее услуг. А вот опции отказаться от защиты Роскомнадзора у меня нет.

Автор – редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»