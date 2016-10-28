Статья опубликована в № 4192 от 28.10.2016 под заголовком: Советы менеджера: Посредник, представительство, экспортная компания – что выгоднее?

Многие предприниматели не могут оценить, что выгоднее – работать через посредников или открывать в Китае представительство. Рекомендации таковы:

1. При больших объемах закупок (поставок) и высокой важности товаров лучше работать напрямую. Кроме того, есть смысл работать напрямую, если российской компании нужно организовать не только поставки, но и дополнительные операции на территории КНР: перевозки, контроль качества, техническую экспертизу и т. п.

Работа напрямую сокращает расходы. Почти все посредники в Китае берут оплату и с российского клиента, и с китайского поставщика одновременно. Агентские комиссионные от китайских поставщиков могут достигать 2–5% стоимости контракта. Что бы ни говорил посредник о своих тесных связях с поставщиком, 95% китайских поставщиков также хотят избавиться от посредника.

Прямое сотрудничество позволяет улучшить коммерческие условия (отсрочки, кредиты, лимиты), наработать долгосрочные связи, которые позволят решать сложные вопросы одним телефонным звонком.

2. В некоторых случаях все же удобнее действовать через торговых посредников.

Если у российской компании небольшие закупки или продажи в КНР. При объеме операций с Китаем $2–5 млн в год открытие экспортной компании или официального представительства нерентабельно.

Если российская компания закупает широкую номенклатуру и имеет дело со сборными грузами. Ей дешевле доверить поставки китайскому партнеру, поскольку его расходы на логистику и таможенное оформление в Китае ниже за счет большего объема.

Если китайский посредник предоставил российской компании отличные условия (отсрочки и лимиты), то выход на производителей напрямую приведет к краткосрочному ухудшению условий.

3. Самый дешевый способ создать представительство – нанять неофициального или внештатного представителя. Неофициальный представитель сам занимается оформлением виз и разрешений на проживание в Китае, иногда он числится в российском штате компании. Как правило, кроме зарплаты такие представители получают дотации на аренду жилья. Такая модель подходит, если российской компании нужно только организовать на территории Китая проверки качества продукции. Однако такие представители часто работают и на других работодателей.

Оптимальный по затратам вариант – нанять представителя, прикомандированного к крупному поставщику. Поставщик предоставит визу и офисное помещение, как правило, бесплатно или очень дешево. Минусы: российские представители часто впадают в депрессию после нескольких месяцев жизни на китайской фабрике; они ощущают свою зависимость от поставщика и иногда начинают отстаивать его интересы в ущерб интересам работодателя.

Официальное представительство обойдется дороже. Аренда офиса на шесть рабочих мест с кабинетом директора в центре Шанхая составит примерно 15 000 юаней в месяц. Однако представительство не имеет права вести коммерческую деятельность. Кроме того, представительство имеет ограничения на количество виз, выдаваемых сотрудникам.

Оптимальный вариант – экспортная компания. Экспортная компания не ограничена в выдаче виз сотрудникам, китайские власти ее ценят выше, нежели некоммерческую представительскую структуру. Она может компенсировать затраты через механизм возврата НДС. Оборот экспортной компании, при котором возврат НДС окупает расходы на ее содержание, составляет $3–4 млн.

Автор – генеральный директор компании EKF Group (China)