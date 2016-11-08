Новые книги

Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников

Сьюзен Фаулер

Альпина Паблишер, 2016

Есть ли у вас мотивация... скажем, посетить очередное рабочее совещание? Не торопитесь с ответом. Оказывается, вопрос этот поставлен неверно – на него можно ответить только «да» или «нет». А такой ответ ничуть не прояснит вашу мотивацию, считает автор этой книги, ведущий разработчик программы «Оптимальная мотивация» в Ken Blanchard Companies, эксперт по лидерству и коуч Сьюзен Фаулер.

Мотивация – один из самых существенных аспектов руководства и одновременно один из самых запутанных и недооцененных. Побочный продукт этого недоразумения – руководители-догматики, которые толком не различают, какие методы работают, а какие – нет, пишет автор.

Основная идея Фаулер звучит на первый взгляд парадоксально: «Никакая специально придуманная мотивация не работает, так как люди уже мотивированы». У каждого сотрудника есть определенная система стимулов (которая, впрочем, может не соответствовать интересам работодателя).

По убеждению Фаулер, мотивацию невозможно пробудить или усилить. Чтобы понять, что вас побуждает к тем или иным действиям, сначала нужно разобраться, каковы ваши мотивационные состояния. Автор называет эти состояния «статусами». Именно эти «статусы» побуждают вас участвовать в совещаниях, проектах, засиживаться на работе допоздна или совершать другие трудовые подвиги. По мнению автора, нулевой мотивации не бывает, а есть довольно широкий спектр мотивационных состояний, которые сводятся к шести основным «статусам».

Руководители постоянно сталкиваются с дилеммой: их считают ответственными за мотивацию сотрудников, хотя, как полагает Фаулер, у них отсутствуют реальные механизмы, позволяющие заинтересовать подчиненных. Имеются лишь кнут и пряник, но исследования психологов показывают, что ни вознаграждение, ни наказание не имеют прямого влияния на побуждения людей. В основе человеческой мотивации лежат гораздо более глубокие психологические потребности, в первую очередь в автономии, компетентности и принадлежности.

Большинство руководителей ошибочно предполагают, что сотрудников нужно подтолкнуть, вознаградить, а то и прямо заставить достичь намеченных наверху целей. Они недооценивают главные потребности людей – вырасти, выделиться и жертвовать, пишет Фаулер.

Поэтому главная задача руководителя – определить подлинные мотивы и потребности подчиненного, а затем, если нужно, помочь ему переключиться на оптимальную, с точки зрения трех сторон – сотрудника, компании и руководителя, – мотивацию. Поскольку мотивационный «статус» не закреплен навеки, можно вместе с сотрудником работать над его изменением. Такая работа неотделима от анализа своего эмоционального настроя и степени удовлетворенности. Руководитель не должен навязывать сотруднику ценности или решать его проблемы, он должен помочь ему объективно оценить свой мотивационный выбор.

Один из важнейших навыков лидера – уметь мотивировать самого себя. Поэтому автор советует руководителям, прежде чем применять предлагаемую модель в работе с командой, опробовать ее на себе. Как оценивать собственную мотивацию и как проводить с сотрудниками мотивационные беседы, к каким неудачам могут привести устойчивые заблуждения относительно природы мотивации, она подробно описывает в книге. Мотивация – это навык, считает Фаулер, и рассказывает руководителям, как его обрести.

Автор – представитель электронной библиотеки бизнес-литературы в кратком изложении getAbstract.com