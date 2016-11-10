Как студенческие проекты помогут IT-компаниям решать кадровые проблемы

По оценке экспертов Госдумы, к 2020 г. нехватка молодых специалистов станет критичной для IT-индустрии. Как обеспечить стабильный ежегодный приток грамотных специалистов на предприятия?

Тесная связь вузов с промышленностью – ключ к решению кадровой проблемы. Продуктивной формой обучения на производстве может стать организация студенческих проектов в IT-компании. Экономическая выгода для IT-компаний очевидна: затраты на подбор сотрудников выше расходов на студенческие производственные программы, к тому же удержать выращенных специалистов легче, чем нанятых с рынка труда.

Начинать надо с правильного выбора вуза-партнера. Выбирать надо университет со сходными научными и технологическими направлениями, потому что ни один не может быть одинаково силен по всем направлениям IT. Убедитесь, что вуз на должном уровне дает базовую фундаментальную подготовку по математическому анализу, геометрии, алгебре, дискретной математике, эффективным алгоритмам и иным разделам современной математики.

Узнайте, следует ли университет международным образовательным стандартам Computer Science Curricula и Software Engineering Curricula. Известно, что российские университеты традиционно сильны в классическом программировании и математике, но вопросы обеспечения качества, управления проектами, коллективной разработки часто не входят в учебную программу. А международные стандарты восполняют эти пробелы. В числе вузов, где соблюдаются международные стандарты, – факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Высшая школа экономики, Институт компьютерных наук и технологий СПбГПУ (Политех), университет ИТМО. Начать диалог с университетом лучше с общения с профильной кафедрой, там подскажут, с кем в вузе лучше обсудить перспективы сотрудничества.

Внести вклад в учебный процесс. Установить партнерство с университетом может любая технологическая компания, не только крупная, но и средняя производственная, например приборостроительный завод. Компания может заинтересовать университет идеей сотрудничества, если выделит научных руководителей – наставников для небольших студенческих групп. Студентам нужны практически полезные, содержательные темы для курсовых и выпускных квалификационных работ, места для прохождения преддипломной практики. Причем стандартом по программной инженерии рекомендованы именно коллективные работы.

Нужно также предоставить вузу компьютеры и другие ресурсы для выполнения работы. IT-компании следует обеспечить университету обратную связь. Вузы заинтересованы в аргументированной оценке качества образовательного процесса. Наконец, компания может предоставить вузу преподавателей по новейшим технологиям, с которыми штатные преподаватели еще не успели познакомиться.

Наладить управление студенческими проектами в компании. У «Ланит-теркома» есть опыт многолетнего сотрудничества с математико-механическим факультетом СПбГУ. Это позволило создать методику организации студенческих проектов. В частности, в проектах принимают участие студенты 2-го и более старших курсов. Каждый департамент компании выделяет сотрудников-наставников для работы с ними. Студентам разрешают попробовать силы в нескольких группах, чтобы выбрать наиболее интересные для них темы. Это могут быть и такие новые сферы, как робототехника, большие данные и машинное обучение, разработка мобильных приложений, технологии проектирования чипов и др. Начинаются проекты с вводных семинаров и лекций, затем студенты работают в проектных командах в течение одного-двух семестров. Каждый проект возглавляет не менее двух сотрудников компании. Проекты могут быть как тренировочными, так и реальными. В любом случае они организуются так же, как и реальные промышленные проекты компании. Студенты полностью погружаются в производственную среду со спецификациями, планированием, еженедельными отчетами, контролем качества, версионным контролем и т. п., учатся работать в команде. Студенческий проект завершает публичная презентация, и каждый студент рассказывает о своем вкладе.

На старте каждого проекта в группах образуются лидеры. Студентов с лидерскими качествами стоит брать на заметку, потому что, как показывает наш опыт, из них вырастают хорошие руководители.

По итогам студенческих проектов лучшие из участников получают приглашение на стажировку. Стажера, как и любого нового специалиста, надо доучивать, но в итоге мы получаем специалиста с высоким профессиональным уровнем.

Обеспечить условия, чтобы студенты остались работать в компании. Выпускники студенческих проектов оправдывают затраты на организацию проектов, когда остаются работать в компании. Хотя некоторые IT-предприятия не без оснований опасаются, что студенты, получив дополнительное образование и опыт на производстве, уйдут работать в другие места, наша практика показывает, что большая часть студентов склонны выбирать ту компанию, в которой начали работу. Ведь будущий специалист работал над курсовыми работами 3-го и 4-го курсов в компании, здесь же прошел преддипломную практику и написал дипломную работу. Он хорошо знаком с условиями труда, выбрал направление деятельности, которое ему интересно, освоился в коллективе, знаком с руководством, и ему уже не нужно выстраивать карьеру с нуля. Но эти доводы сработают, если в организации конкурентоспособный уровень заработной платы, развита корпоративная культура и созданы хорошие условия труда. По нашему опыту, стаж работы выпускников студенческих проектов в компании в разы превышает продолжительность работы сотрудников, нанятых с рынка труда.

Автор – генеральный директор компании «Ланит-терком»