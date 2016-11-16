Автопром пережил самый кризисный период

Прошлый год можно считать, пожалуй, одним из самых сложных для предприятий автомобилестроения. Если применительно к человеческому организму, это, как я думаю, был кризис. Когда человек болеет, вот сейчас опять эпидемия гриппа, и кому посчастливится заболеть с высокой температурой, которая достигает почти 40 градусов, тот продлевает себе жизнь на пять лет. [Такая высокая температура] – это как раз кризис, потом человек начинает выздоравливать. Вот так и наш автопром. В прошлом году он пережил самый кризисный период, и сейчас мы можем считать прошлый год как некую точку отсчета уже.

Потому что за первую половину этого года практически все наши автопроизводители показали рост. То есть мы этот самый кризисный период потихонечку проходим. И за девять месяцев эта динамика еще улучшилась, но только по первому полугодию общий рост по всему автопрому нашей области был 15%. Мы встречались с руководством концерна Volvo [Group], завод в этом году удваивает объемы производства у нас в Калуге, в следующем году абсолютно прогнозируемый рост еще плюс на 50%, с чем я хотел бы поздравить компанию Volvo. Почему? Потому что это результат грамотной политики, которую менеджмент осуществляет здесь, у нас в России. В этом году мы подписали с компанией Volvo соглашение о создании производства автоматических трансмиссий на базе калужского завода.

Борьба за потребителя

На российском рынке идет серьезная борьба за потребителя. И конечно, наши все производители автомобилей борются за то, чтобы попасть в разные программы, в том числе государственные, и Volvo здесь активно работает, и Peugeot-Citroen. И, например, завод Volkswagen начал производство сейчас спортивной версии Polo (это востребовано нашей молодежью в особенности) и готовит к выходу новый Tiguan, в который вложены приличные инвестиции. Это будет тоже своего рода прорыв на автомобильном рынке. Я уверен абсолютно, что этот автомобиль потребителю очень понравится. Концерн PSA работает над производством [в Калуге] коммерческих автомобилей. Эти автомобили уже известны потребителю в разных странах. И я абсолютно уверен, что они понравятся и российским потребителям.

Анатолий Артамонов Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства.

По окончании вуза работал в совхозах «Хвастовичский» и «Шаховский». В 1978 г. был назначен директором совхоза «Груздовский». В ноябре 1996 г. избирается вице-губернатором Калужской области.

С 2000 г. – губернатор Калужской области.

Так что не все так плохо. Есть и хорошие моменты, которые нас должны воодушевлять. В первом полугодии текущего года на 22% увеличилось производство автокомпонентов. У нас в области работает 27 производителей автокомпонентов. И если говорить о динамике производства, то следует отметить многие предприятия, в том числе концерн Continental, – ContiTech, и шинный завод, и Benteler, и Lear, и Faurecia. Все они дали хорошую прибавку. Причем Continental, может быть, здесь даже впереди всех: он выпустил уже 5 млн шин. И завод комплектов автомобильного стекла, кстати говоря, очень хорошо работает – Fuyao Glass Industry – и намерен увеличивать объемы производства, в том числе за счет расширения. Это тоже хорошо. И Continental, и Fuyao выходят на экспорт уверенно со своей продукцией. Я думаю, что это хороший пример для подражания для других производителей.

Предприятия калужского автокластера представляют комплектующие не только для тех предприятий, которые расположены у нас, в Калуге, но, кроме экспорта, еще и на другие заводы, которые есть в нашей стране. И именно это позволяет наращивать им объемы производства.

Экспортные возможности

В сложных условиях наши компании также стали использовать стратегию выхода на те рынки, которые раньше казались нам экзотическими. Например, Volkswagen в Мексику свою продукцию начинает поставлять, в Иран. И я думаю, что с Индией будет то же самое. Это все наши дальнейшие перспективы.

Но наши экспортные возможности тормозятся некоторыми вещами, которые пока еще остаются у нас не решенными. Хотя эти решения стучат в дверь, потому что экспортеры очень настаивают на том, чтобы эти препятствия быстрее снимались. Мы тут со своим проектом мультимодального транспортного логистического комплекса угадали. И «Новый шелковый путь», который пробили до этого центра, существенно расширяет и удешевляет эти перевозки, расширяет возможности для тех, кто будет работать на восточных рынках. Уже активно этим пользуется завод Samsung. А в обратную сторону, например, вполне может [поставлять продукцию] и Continental.

Важнейшим механизмом для стимулирования экспортной деятельности могли бы стать специнвестконтракты.

Налоги для старых и новых машин

Можно было бы подумать о снижении ставки налога на автомобили, работающие по стандарту «Евро-5», «Евро-6». Это способствовало бы производству новых автомобилей. Но сейчас такой период – резкие движения в этом сегменте делать, наверное, вряд ли возможно, но тем не менее. Потому что вот эти автомобили старенькие, которые не работают по «Евро-5», «Евро-6», они чаще всего находятся в собственности у наших пенсионеров, у малообеспеченных граждан. Но в конце концов можно им давать какие льготы – чтобы они, может быть, совсем этот налог не платили. Мы у себя это, в частности, и сделали. Можно было бы, конечно, при приобретении нового автомобиля, допустим, налоговый вычет делать. Хотя эти налоговые вычеты сегодня бьют очень сильно по нашим бюджетам. Прежде всего, региональные бюджеты теряют тогда из-за этих налоговых вычетов. Но тем не менее тоже это вопрос, который можно было бы подискутировать.

Будущее промсборки

Но вот то, что касается режима промсборки и соглашений, которые были подписаны, – здесь палка о двух концах, в том числе и для нас. С одной стороны, мы готовы были бы поддержать стремления автопроизводителей этот режим сохранять, но, с другой стороны, нам хотелось бы, чтобы они более активно развивали локализацию, тем более что сейчас для этого есть все возможности, труд стал значительно дешевле, и конкурентной теперь продукция становится по причине снижения стоимости труда в России. Поэтому я думаю, что вряд ли нужно дальше этим увлекаться. Но срок действия этого соглашения в ближайшие два года заканчивается. Одним из наших предложений было обеспечить переходный период, постепенный рост пошлин на комплектующие в случае отказа от продления соглашения.

Автор – губернатор Калужской области